Il senso dell’anomalia, presentazione del romanzo di Diego Ponzin a Palazzo Moroni

Giovedì 28 giugno 2018 alle ore 17.30 in Sala Anziani a Palazzo Moroni, via VIII febbraio 6 a Padova, sarà presentanto il romanzo di Diego Ponzin Il senso dell’anomalia (New-Book, 2018).

Partecipano:

Umberto Curi, filosofo, professore emerito di storia della filosofia

Diego Ponzin, medico oculista, scrittore

Conduce

Alvise Sperandio, giornalista

Letture di

Nicolò Polesello, attore

Il senso dell’anomalia (New-Book, 2018) è un romanzo di Diego Ponzin, in precedenza cimentatosi con la poesia, il racconto e la scrittura breve.

I protagonisti sono Tobia Mariotti, investigatore ed ex-ladro, e Francesco Bernardi, agente segreto. Il romanzo parte come un giallo: un ispettore di Polizia muore, un poliziotto infiltrato rischia la vita. Diventa in realtà un percorso di emancipazione nel corso del quale Tobia Mariotti si trova al centro di varie storie che, per caso, si intrecciano con la sua vicenda personale, quella di un uomo che ha perduto la donna che ama, e con fatica cerca di trovare una ragione, accettare e tornare a vivere. I fatti coinvolgono un operatore delle poste, una banda di camorristi, alcune persone dell’Est, un funzionario di Polizia corrotto. Storie apparentemente lontane alle quali l’investigatore, aiutato da un agente segreto, riesce a dare un significato, a riunirle e ad arrivare ad un finale unico. La soluzione non sarà positiva per tutti, ma permetterà al protagonista di confrontarsi con persone e fatti, e ritrovare il gusto e il valore della vita. La metafora espressa tra le righe è allo stesso tempo una sfida e una consolazione. È impossibile sapere se quello che ci accade, che sia bello o brutto, sia frutto di un disegno o del caso. È difficile capire e dare un senso alla nostra Storia personale, specie quando ci mette di fronte a perdite laceranti. Tuttavia, non esiste un destino avverso, ma un senso della ricerca, e provare a capire ci rende uomini, cercare il senso dell’anomalia è un modo per dare un significato alla vita.

Diego Ponzin

Vive a Padova e lavora a Venezia. Scrive e suona il basso elettrico con i Motorcycle Mama (in precedenza Dimartei), e con la band statunitense iDox. Nel 2003 ha pubblicato per Cleup Retropensieri, una raccolta di poesie, racconti e canzoni. Nel 1998 ha prodotto il CD The West Tribute. Ha inoltre pubblicato per Cleup la raccolta di poesie, immagini e racconti Cose che non accadono mai(in collaborazione con Mauro Toniolo, 2006); la raccolta di racconti La seduzione dell’istante (2008); la raccolta di racconti, poesie ed esercizi di scrittura breve Un silenzio di buona qualità (2011) e il romanzo La descrizione della bellezza (2017).

