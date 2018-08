"Sensualità e seduzione nei costumi d’epoca" alla chiesa del Torresino di Cittadella

Sensualità e seduzione nei costumi d’epoca. L’evoluzione della moda dal Paleoveneto alla Belle Époque

7-18 settembre

chiesa del Torresino, Cittadella

Crut e Associazione Patrizi Veneti organizzano la mostra "Sensualità e seduzione nei costumi d’epoca. L’evoluzione della moda dal Paleoveneto alla Belle Époque".

Programma

7 settembre, ore 21 - Villa Rina

Inaugurazione

serata dedicata al ‘700 Barocco accompagnata da musiche dell’epoca e minuetti

Armonie Venete Consort

Katarzyna Kielska – violino

Dunja Ilic – violino – violino

Jakub Jakubowski – violoncello

Yulia Pustovoytova – cantante

Presentazione storica dei costumi a cura di Marcello Travaglia

Coreografie dei minuetti a cura di Maria Serafin

15 settembre, ore 21 - Torre di Malta

Incontro con il costumista di fama internazionale Nicolao Stefano

La mostra

La mostra che verrà esposta alla chiesa del Torresino a Cittadella, dal 7 al 18 settembre, rappresenta l’evoluzione della moda dal Paleoveneto alla Belle Époque. Essa vuole essere la dimostrazione tangibile di quanto, sin dai tempi antichi, la nostra società europea abbia sempre cercato di evolversi nella moda con ambizione, simulando nella fattura dei vestiti anche l’architettura che la circondava.

La ricerca iconografica, la profonda conoscenza del taglio dell’epoca e dei materiali, l’accurata ricerca dei tessuti che meglio identificano il periodo storico, sia per i filati che per le decorazioni, la minuziosa finitura anche nei minimi dettagli, sono elementi che definiscono i costumi prodotti artistici, apprezzati ovunque.

L’obiettivo sarà quello di far rivivere un percorso, attraverso i secoli, con i suoi costumi pregiati, immergendo il visitatore in un’atmosfera storica d’altri tempi.

Orari

La mostra sarà aperta al pubblico fino al 18 settembre con i seguenti orari: 9-12 e 15.30-22 (tutti i giorni)

Biglietti

Ingresso 2,50 euro (gratuito fino a 14 anni)

Informazioni