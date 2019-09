Sentieri sonori 2019: percorso e concerto al tramonto a Villa Draghi "Mi Linda Dama feat A. Seggi"

Tramonto a villa Draghi

Mi Linda Dama

Namritha Nori: voce e loop

Giulio Gavardi: chitarra, saz turco, sax soprano e synth

Niccolò Spenky: cajon, darbouka e tamburi a cornice

Alvise Seggi: contrabbasso e oud

Dove e quando

Quando: domenica 22 settembre

Ritrovo: ore 17 Montegrotto Terme, via Fermi - Parcheggio al rustico di Villa Draghi

Meta e location concerto: Villa Draghi

Difficoltà: E (lunghezza 6 km, dislivello 200 m)

Concerto: Mi Linda Dama

Costo

Biglietto intero: euro 10

Biglietto ridotto under 16: euro 8

Gratuito under 10

Iscrizione consigliata:

http://bit.ly/2HkNmbw

Info: 049 9131781 - info@coopterradimezzo.com

Sentieri Sonori è un format dedicato alla scoperta dei Colli Euganei attraverso esperienze che combinano escursioni e musica.

Direzione artistica e organizzativa:

Associazione PLAY e Coop. Soc. Terra di Mezzo

In collaborazione con: Arci Padova

con il contributo e patrocinio di:

Parco Regionale dei Colli Euganei e Comune Di Montegrotto Terme

con il contributo: Bancadria Colli Euganei - Credito Cooperativo

Concerto

Serata speciale dedicata alle sonorità e alle culture mediterranee con canti riproposti in maniera originale utilizzando svariati strumenti di epoche e terre diverse. Storie senza tempo in cui spesso emerge l’amore nei suoi culmini di passionalità e dolore, altre volte i toni si fanno più delicati e fa capolino la quotidianità di un villaggio tra feste, pettegolezzi tra vicini, scappatelle amorose.

Percorso

I sentieri del monte Alto ci permetteranno di scoprire da vicino l’origine dei colli Euganei, per arrivare a gustare il concerto sulla terrazza di Villa Draghi.

Info web

https://www.facebook.com/events/389075725133650/

Ulteriori dettagli

Dopo i tre appuntamenti dell’estate, ritorna Sentieri Sonori, il format arrivato alla sua terza edizione, dedicato alla scoperta dei colli Euganei attraverso esperienze che combinano escursioni, musica e sapori del territorio.

Ultimo appuntamento della rassegna domenica 22 settembre a Montegrotto Terme presso Villa Draghi. Influenze musicali del mediterraneo accompagneranno l'arrivo della notte, Monte Alto, insieme alle sonorità de Mi Linda Dama. Un progetto musicale di ispirazione mediterranea; composizioni proprie e pezzi della tradizione musicale sefardita; canti antichi dalla forte carica emotiva ri-proposti con arrangiamenti freschi e originali, volti ad enfatizzare la fusione di tante culture mediterranee, in un connubio di suoni antichi e moderni grazie all'utilizzo di un'ampia varietà di strumenti di epoche ed aree diverse. I sentieri del monte Alto ci permetteranno di scoprire da vicino l’origine dei colli Euganei, per arrivare a gustare il concerto sulla terrazza di Villa Draghi. Il ritrovo è alle 17 a Montegrotto (Parcheggio al rustico di Villa Draghi). E' previsto un contributo di 10 Euro che comprende escursione e concerto.

Tutti gli appuntamenti della rassegna iniziano con un' escursione condotta sui sentieri dei Colli Euganei da una guida naturalistica, a cura di Coop. Soc. Terra di Mezzo. Le guide naturalistiche accompagneranno il gruppo di escursionisti raccontando loro l’ambiente che li circonda, le storie dei suoi protagonisti. I percorsi sono concepiti per condurre gli escursionisti ad un sito che, oltre ad un pregio naturalistico e/o storico e culturale, offre anche la suggestione emotiva per accogliere un concerto dal vivo a basso impatto acustico e totalmente ecosostenibile. La meta così individuata si trova sempre lungo il percorso, immersa nella natura, in posizione panoramica e isolata.

Ideata da Associazione PLAY, realtà nata dall'idea di mettere in relazione la cultura con le eccellenze del territorio, in collaborazione con Coop. Soc. Terra di Mezzo, la rassegna si avvale del contributo e del patrocinio del Parco Regionale dei Colli Euganei e Comune di Abano Terme, dei patrocini dei Comuni di Torreglia, Galzignano Terme e Montegrotto Terme e del Contributo di Banca dei Colli Euganei.

Programma

Domenica 22 settembre - Comune di Montegrotto Terme

Tramonto a villa Draghi

Mi Linda Dama feat Alvise Seggi

Namritha Nori: voce e loop

Giulio Gavardi: chitarra, saz turco, sax soprano e synth

Niccolò Spenky: cajon, darbouka e tamburi a cornice

Alvise Seggi: contrabbasso e oud

Ritrovo: Ore 17 Montegrotto Terme, via Fermi - Parcheggio al rustico di Villa Draghi

Meta e location concerto: Villa Draghi

Difficoltà: E (lunghezza 6 km, dislivello 200 m)

Concerto: Mi Linda Dama

Costo: Biglietto intero: euro 10 , Biglietto ridotto under 16: euro 8, Gratuito under 10

Info: 049 9131781 - info@coopterradimezzo.com