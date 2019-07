Sentieri sonori 2019: serenate al chiar di luna a Roccolo Bonato

Serenate al chiar di luna

Moonlight Duo

Ilaria Little A Mandruzzato - voce

Paolo Ambroso - Chitarra a 10 corde

Dettagli

Ritrovo: ore 20.30 Torreglia, Via Vittorio veneto ( parcheggio scuole medie)

Meta e location concerto: Roccolo Bonato

Difficoltà: E (lunghezza 5 km, dislivello 100 m)

Concerto: Moonlight Duo

Costo

Biglietto intero: euro 10

Biglietto ridotto under 16: euro 8

Gratuito under 10

Iscrizione consigliata

https://bit.ly/2Li776e

INFO: 049 9131781 - info@coopterradimezzo.com

Sentieri Sonori è un format dedicato alla scoperta dei Colli Euganei attraverso esperienze che combinano escursioni e musica.

Evento facebook https://www.facebook.com/events/360807251247756/

Direzione artistica e organizzativa

Associazione PLAY e Coop. Soc. Terra di Mezzo

Con il contributo e patrocinio di

Parco Regionale dei Colli Euganei e Comune di Abano Terme e Comune di Galzignano Terme

Con il contributo: Bancadria Colli Euganei - Credito Cooperativo

Concerto

Un repertorio di canzoni di diversi generi musicali dedicato alla natura e alla magia della luna piena

Percorso

Dal centro di Torreglia saliremo sul colle della mira, per arrivare al Roccolo Bonato, sulle pendici del Monte Rua, illuminato dalla luce filtrante della luna piena.

---

Nella notte tra il 20 e il 21 luglio 1969 circa 900 milioni di persone s’incollarono alla tv per vedere un essere umano calpestare il suolo lunare per la prima volta; un’emozione enorme di fronte alla passeggiata di Neil Armstrong e “Buzz” Aldrin. Lo sbarco sulla Luna ci rende ancora capaci di sognare universi senza fine, dove buchi neri e galassie rendono tutto possibile. Da sempre siamo affascinati dallo spazio e dal cosmo, con i suoi misteri e le sue scoperte. Quest’anno, a distanza di 50 anni da quell’evento, nella notte della Luna, sabato 20 luglio, Sentieri Sonori sbarca a Torreglia con il concerto de Monlight Duo.

La serata inizierà con un' escursione condotta da una guida naturalistica, a cura di Coop. Soc. Terra di Mezzo che dal centro di Torreglia, verso il Colle della Mira, ci porterà al Roccolo Bonato, sulle pendici del Monte Rua, illuminato dalla luce filtrante della luna piena.

Per un anniversario così importante abbiamo deciso di dedicare la serata alla Luna. Ci faranno compagnia le sonorità de Moonlight Duo composto da Ilaria Mandruzzato alla voce e Paolo Ambroso alla chitarra (a 10 corde). Riunire quanto di meglio è stato scritto e musicato sulla Luna per una serenata a questo magnifico astro, così poetico ed evocativo. Proprio come nella tradizione, con una voce e una chitarra cii rivolgeremo al balcone naturale offerto dal bosco e con il naso rivolto al cielo ci lasceremo coinvolgere dalla magia della notte illuminata. La partenza è prevista alle ore 20.30 da Torreglia in Via Vittorio Veneto (Parcheggio delle scuole medie). E’ consigliato abbigliamento adeguato per l’escursione, un telo per sedersi ed ascoltare il concerto e una torcia. E' previsto un contributo di 10 Euro che comprende escursione e concerto.

Sentieri Sonori il format arrivato alla sua terza edizione, dedicato alla scoperta dei colli Euganei attraverso esperienze che combinano escursioni, musica e sapori del territorio. Ideato da Associazione PLAY, realtà nata dall'idea di mettere in relazione la cultura con le eccellenze del territorio, in collaborazione con Coop. Soc. Terra di Mezzo, la rassegna di avvale del contributo e patrocinio del Parco Regionale dei Colli Euganei e Comune di Abano Terme, dei patrocini dei Comuni di Torreglia, Galzignano Terme e Montegrotto Terme e del Contributo di Banca dei Colli Euganei.

Gallery