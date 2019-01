“Senza Rete”, incontro con Maurizia Cacciatori all’hotel Marco Polo di Montegrotto

Alla vigilia del trofeo Campesan che vedrà la zona termale capitale del volley in rosa under 16, l’assessorato allo Sport del Comune di Montegrotto Terme ha organizzato il primo di una serie di appuntamenti dedicati ai libri che parlano di Sport.

Protagonista dell’incontro di venerdì 25 gennaio alle 21 all’hotel Marco Polo (viale Stazione, 12) sarà Maurizia Cacciatori, che assieme al giornalista e scrittore Riccardo Romani, presenterà la Sua autobiografia “Senza Rete” pubblicata per Edizioni Rui.

La Cacciatori è stata una delle migliori giocatrici italiane, per un certo periodo la più celebre, idolo dei tifosi e attrazione degli sponsor quando ancora c’era tanta attenzione nei confronti del volley femminile, ha avuto a Bergamo i suoi anni migliori con quattro scudetti, due coppe dei Campioni, tre coppe Italia, tre Supercoppe italiane. Con la nazionale 228 presenze, un oro ai Giochi del Mediterraneo (2001), due medaglie agli Europei (bronzo nel 1999, argento nel 2001) e il premio di miglior palleggiatrice al Mondiale del 1998.

Il suo libro, dedicato ai suoi figli, racconta successi e delusioni, in particolare l’esclusione dalla nazionale che ha vinto il Mondiale in Germania, il colpo più duro della sua carriera. «Il vincente non è chi è sempre performante, bensì chi trova l’equilibrio tra le medaglie e le esclusioni».

L’appuntamento, organizzato in collaborazione con 32 foglie beauty, è a ingresso libero.

