Septemberfest per la ricerca a Cogno di San Giorgio in Bosco

Torna a Cogno di San Giorgio in Bosco, dal 6 all'8 settembre, Septemberfest - Per la ricerca, una festa all'insegna di musica, buona cucina con le migliori birre italiane ed estere e divertimento assicurato. Il tutto per un fine benefico a favore della Lega italiana fibrosi cistica Veneto onlus di Verona.

Al ricco stand gastronomico panini, birra, pesce e molto altro.

Programma

Giovedì 6 settembre

Ore 19: apertura street food

Ore 20: corso ballo country con il maestro Jgor Giacomazzi

Ore 21: suoneranno Alex è Luca & Nike

Venerdì 7 settembre

Ore 19: apertura street food

Ore 21.30: Bollicine Band tributo a Vasco

Sabato 8 settembre

Ore 16: raduno a cavallo aperto ai simpatizzanti

Ore 19: apertura street food

Ore 21.30: Rotti X Caso 883 tribute band