“Il cielo tra fantasia e realtà”, serata con l’astronomo al castello del Catajo

Mercoledì 24 luglio, alle ore 21.30, in programma al castello del Catajo “Il cielo tra fantasia e realtà”, Serata con l’astronomo Elena Lazzaretto adatta ad adulti e bambini.

Dettagli

Dalla mitologia antica alla fantascienza della TV: il cielo è un grande scrigno che raccoglie storie di ogni tempo. Possiamo raccontarle mentre impariamo a riconoscere e a chiamare per nome le stelle e le costellazioni estive, passeggiando fra il giardino e le terrazze del castello. Ascolteremo anche tante curiosità scientifiche e impareremo qualche trucco per non perdere l’orientamento. E in mezzo a tanti puntini brillanti riusciremo anche a smascherare due pianeti.

Ingresso

Su prenotazione.

Adulti euro 12:

Bambini euro 5.

Per informazioni e prenotazioni

Telefono: 349 9347190/049 9100411

Email: info@castellodelcatajo.it

Info web

http://www.castellodelcatajo.it/evento/aperitivo-nel-parco-a-suon-di-jazz/