Serata di beneficenza per il progetto di calcio giovanile "Sport 4 All Kids" in rione Palestro

Sabato 23 novembre Asd Quadrato Meticcio e polisportiva San Precario organizzano una giornata di sport, solidarietà e festa con numerose iniziative in programma.

Il programma

Alle 17 al campo da calcio di via Dottesio, nel quartiere Palestro, si svolge la partita Asd Quadrato Meticcio - Vigodarzere, valida per il campionato provinciale Csi open 11. Alle 19 nella vicina piazzetta Caduti della Resistenza al via la serata di autofinanziamento per sostenere il progetto di calcio giovanile "Sport 4 All Kids", che vedrà anche la presentazione della campagna "#DefendRojava #StopWar", campagna di solidarietà al popolo curdo a cura di Sportallarovescia per chiedere il boicottaggio della finale di Champions League di Istanbul. A seguire momento conviviale per mangiare e brindare insieme assistendo al dj set Tribalista - Cumbia, Afrobeat, Calipso.