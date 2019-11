Una serata con Emegency: aperitivo, mostra e proiezione di “Articolo 32” a Padova

Il Gruppo Emergency di Padova organizza una serata il 13 novembre per festeggiare i suoi 25 anni con duplice appuntamento:

dalle ore 18.30 sarà possibile visionare la mostra fotografica gustando un aperitivo presso il ristorante Strada Facendo in via Chiesanuova n. 131.

alle 21 verrà proiettato presso il Cinema Esperia in via Chiesanuova 90 il documentario 'Articolo 32' che racconta l'esperienza della ONG in Italia.

Il Gruppo Emergency Padova torna con un doppio evento 🥳

Mercoledì 13 novembre arriva Una serata con EMERGENCY

La serata inizia alle 18.30 con l’aperitivo per Emergency presso Strada Facendo a Padova - Ristorante Etico - Cibo Arti e Incontri, in Via Chiesanuova 131 a Padova.

Durante l’aperitivo, sarà possibile vedere la mostra fotografica sui 25 anni di Emergency, che rimarrà allestita fino a domenica 17 novembre.

Il costo dell’aperitivo è di 6 euro.

La seconda parte di serata proseguirà a pochi metri di distanza, al Cinema Esperia in Via Chiesanuova 90 con la proiezione di Articolo 32, il docufilm sul lavoro svolto da Emergency in Italia 🍿 🇮🇹

Il costo d’ingresso al cinema è di 6 euro nel caso di biglietto intero, 5 euro per un biglietto ridotto 🎫

In entrambi i casi, parte del ricavato sarà devoluta ad Emergency 🙏

‼Per l’aperitivo, è necessaria la prenotazione entro il 9 novembre, scrivendo a padova@volontari.emergency.it o chiamando il 3404666410‼

Il Gruppo Emergency Padova ringrazia le persone che hanno contribuito alla realizzazione della locandina, in particolare Antonio Nicolini per la foto e Marco Concolato per la grafica.

