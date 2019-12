Serata degli ossi alla trattoria La Griglia di Torreglia

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/756399344875625/

In occasione della settimana in cui produciamo le nostre Sopresse, pancette e salami, proponiamo la serata “del Porseo”, che nelle nostre campagne ha avuto da sempre un ruolo fondamentale; un’occasione di gioia in famiglia per “far su el Maiae”, avvenimento importante anche per la sussistenza nelle aree più povere.

Riproponiamo oggi come era d'usanza all'epoca, quei sapori, quelle ricette che hanno contraddistinto la cucina veneta per secoli.

Una saggezza che oggi si rischia sempre più di perdere...

Dove e quando

Appuntamento venerdì 13 dicembre, dalle ore 20, alla

trattoria La Griglia di Torreglia

in via San Daniele, 39.

Menu proposto

Salame ai ferri con polenta e Fegato alla Veneziana

Fettuccine al tastasale

Risotto con “Trippe de Porseo”

Costine “In tecia”

Cotechino e “Ossi de Porseo”

“Fasoi in tocio e verze sofegae”

Dolce della Casa

Bevande escluse

Costo

Prezzo: 30 euro

Posti limitati allo 📞 049 5211158 - 3480407708 oppure Whatsapp: 📲3470082970

Info web

https://www.facebook.com/events/756399344875625/