Serata dei sapori padovani, degustazioni e prodotti del territorio a Vigodarzere

il gruppo Padovanità organizza sabato 21 aprile la prima serata dedicata alle tipicità padovane.

Per tutti gli affezionati, appassionati, curiosi o semplicemente innamorati del territorio, dalle ore 20 nel rustico dell'associazione in zona Vigodarzere troverete una cena tipica padovana dall'antipasto al dessert e una degustazione di birra artigianale dei colli Euganei e di vini del territorio, per proseguire poi fino a notte inoltrata ballando e divertendosi in ottima compagnia.

Menù

Il menù della degustazione prevede tutte specialità del territorio:

antipasto: gallina padovana in insalata con crostino caldo

primo: risotto agli asparagi di primavera

secondo: polentina al cucchiaio con piselli e fegatini

dessert: pinza padovana con noci e fichi

Ingresso

Adulti 15 euro a persona, bambini 5 euro

Prenotazione obbligatoria, posti limitati

eventipadovanita@gmail.com