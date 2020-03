“La Scozia in tavola”, serata whisky da R2 Coffeebar

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/2807191262709727/

- P R E N O T A Z I O N E O B B L I G A T O R I A -

Una serata interamente dedicata alla degustazione di Scotch whisky ricercati con piatti gourmet in accompagnamento. Andremo a scoprire il whisky, non solo come fine pasto, ma anche come accompagnamento a tavola!

Info e prenotazioni in direct, per mail a info@radicirestaurant.it o telefonicamente al 049 2320525

Dove e quando

Mercoledì 25 marzo dalle ore 20.30

da R2 Coffeebar Via felice Cavallotti 17 a Padov

Costo

Costo della serata: 50 euro, prenotazione obbligatoria

*Evento in collaborazione con Poggiana - Spirito Nobile*

Info web

https://www.facebook.com/events/2807191262709727/

