Serate enogastronomiche abruzzesi-molisane a Limena

L'associazione culturale Balbino del Nunzio presenta la 20esima edizione delle serate enogastronomiche abruzzesi-molisane, che dal 7 al 9 settembre torna a Limena in Pra’ del Donatore, tutte le sere dalle 19.30.

Antichi sapori che affiorano da saperi ancestrali, tradizioni avite che, per incontrare un pubblico sempre più ampio, si estendono al di fuori dei confini regionali. Le tre serate enogastronomiche abruzzesi-molisane, un appuntamento ormai abituale, rappresentano un crocevia di relazioni e di scambi, un’occasione irrinunciabile per condividere gusti e segreti culinari.

Il menù

La cucina sarà affidata anche quest’anno alle mani esperte di uno chef d’eccezione, l’abruzzese Severino Forcone, che proporrà cibi di eccellente qualità preparati nel rispetto della tradizione contadina: maccheroni alla chitarra, “sagnette” e fagioli, “arrosticini”, agnello “cace e ove”, “pallotte cace e ove”, insieme al prosciutto, ai salumi tipici, al pecorino e al caciocavallo di Capracotta (Isernia).

Il tutto innaffiato da classici vini “doc” in bottiglia: il Cerasuolo, il Pecorino e il Montepulciano d’Abruzzo della prestigiosa cantina Tollo (Chieti).

A completare il succulento menu il pane saporito di Spoltore (Pescara) e dolci tradizionali delle due regioni appenniniche. Per i palati più esigenti sarà attivo durante le serate il wine bar, dedicato alla degustazione delle migliori etichette abruzzesi e molisane. Uno spazio particolare sarà riservato alla riscoperta di vitigni bianchi autoctoni abruzzesi, come il “Pecorino”, la “Cococciola” e la “Passerina”, accompagnati da assaggi di formaggi di alto pregio.

La rassegna enogastronomica è parte integrante di un programma pluriennale di iniziative ad ampio raggio, con cui l’associazione Balbino del Nunzio intende favorire la riscoperta delle culture locali e, segnatamente, lo scambio culturale tra i variegati territori della Penisola, che costituiscono una preziosa miniera di risorse ambientali e sociali.

Informazioni

335.330950