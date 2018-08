Sere FAI d’Estate, “Colli Euganei Jazz&Wine” a Villa dei Vescovi

Si concludono gli appuntamenti delle Sere FAI d’Estate, la grande festa dei Beni del FAI - Fondo Ambiente Italiano, aperti straordinariamente in notturna nei mesi estivi.

Un’occasione per scoprire i luoghi d’arte e natura della fondazione in via eccezionale dal tramonto a mezzanotte, nelle

ore più suggestive e piacevoli della bella stagione.

Venerdì 24 agosto dalle 19 alle 24, nell’ambito del festival “Colli Euganei Jazz&Wine”, tornerà nella corte all’italiana di Villa dei Vescovi a Luvigliano di Torreglia il grande jazz con il concerto del Roberto Righetto Quartet, che presenta il nuovo disco "Dimora", accompagnato da un aperitivo sulle terrazze panoramiche con prodotti enogastronomici locali in collaborazione con Strada del Vino dei Colli Euganei e la caffetteria della villa.

Visite guidate

Per i più curiosi e appassionati, durante gli appuntamenti delle Sere FAI d’Estate sono in programma visite guidate serali straordinarie. Dalle ore 19 alle 24, in un’atmosfera unica, gli ospiti potranno scoprire la villa di inizio Cinquecento che domina la campagna dei Colli Euganei, opera sublime di celebri architetti come Giulio Romano.

Oltre alla visita alla villa e ai decori del pittore fiammingo Lambert Sustris, sono previsti aperitivo o cena al bistrot sulle terrazze panoramiche.

Biglietti

Intero: 11 euro

Ridotto (bambini 4-14 anni): 4 euro

Iscritti Fai, Residenti Comune di Torreglia: 5 euro

Visita guidata e calice di vino di benvenuto inclusi

Contatti

www.serefai.it - www.fondoambiente.it