Sere FAI d’Estate, tutti gli eventi della bella stagione a Villa dei Vescovi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

L’emozione della luce sul finire del giorno sarà il leit motiv della terza edizione delle Sere FAI d’Estate , la grande festa dei Beni del FAI – Fondo Ambiente Italiano che torna quest’anno rinnovata e ampliata: 21 i Beni aperti straordinariamente in notturna per i mesi di giugno, luglio e agosto, dalle ore 19 alle 24, per oltre 160 appuntamenti - visite speciali a lume di candela, concerti di musica dal vivo, spettacoli e performance di danza e teatro, cinema all’aperto, osservazioni astronomiche, cene e aperitivi - che consentiranno ai visitatori di scoprire i luoghi d’arte e natura della Fondazione in via eccezionale dal tramonto a mezzanotte, nelle ore più belle e piacevoli dell’estate, quando cala la sera, cambia lo scenario e l’atmosfera si fa magica.

Dettagli

Apre le danze Villa dei Vescovi a Luvigliano di Torreglia , dove ogni venerdì dal 1 giugno al 31 agosto si avvicenderanno gli appuntamenti delle “Sere FAI d’Estate”. A cominciare da venerdì 1 giugno con una visita guidata sotto le stelle. Dalle ore 19 alle 24, i visitatori potranno scoprire la villa cinquecentesca che domina la campagna dei Colli Euganei, opera sublime di celebri architetti come Giulio Romano, in un’atmosfera unica nelle ore più suggestive del giorno. Oltre alla visita alla Villa e ai decori del pittore fiammingo Lambert Sustris, sono previsti aperitivo o cena al bistrot sulle terrazze panoramiche.

Un ciclo di tre serate dedicate al cinema avrà luogo venerdì 8 giugno, 6 luglio e 3 agosto, dove le proiezioni cinematografiche nel parco saranno accompagnate da un aperitivo a cura di Cinema Natura, agenzia di comunicazione che organizza cineforum infrasettimanali con piccolo rinfresco nei luoghi più belli del Veneto.

Una serata in stile country chic, con un “Picnic sotto le stelle” accanto al laghetto e tra i filari del parco, è attesa per venerdì 15 giugno. Il raffinato allestimento farà da sfondo al picnic botanico – a scelta in versione light o gourmet - a cura di Cynara Flair, alle visite speciali alla Villa e ai concerti di musica live. Per l’acquisto del cestino è necessaria la prenotazione (cynaraflair@gmail.com).

Evento speciale venerdì 22 giugno in occasione del solstizio d’estate con “Colli Euganei Jazz&Wine”, serata inaugurale del festival di musica jazz che animerà per il secondo anno consecutivo l’estate patavina, con alcuni dei nomi più importanti della scena internazionale come il famoso pianista Enrico Pieranunzi. Il concerto jazz nella corte all’italiana sarà accompagnato da un aperitivo sulle terrazze panoramiche con prodotti enogastronomici locali grazie alla collaborazione con Strada del Vino dei Colli Euganei e la caffetteria di Villa dei Vescovi. La proposta musicale jazz replicherà venerdì 24 agosto.

“Sperduti in viaggio” è invece il titolo di una rassegna di animazioni teatrali per famiglie a cura della compagnia Jar Creative Group, che si terrà nelle serate di venerdì 29 giugno, 27 luglio e 31 agosto, mentre il 13 luglio, torna di scena la musica live, con visite guidate e aperitivo in terrazza.

Due incontri inoltre per gli appassionati di astronomia e i curiosi del rapporto millenario che lega l’uomo al cielo. Alle suggestioni di musica, parole e illustrazioni di venerdì 20 luglio con “Suoni e parole dal cielo” – letture e canzoni a tema “celeste” e un video animato a cura di Bas Bleu Illustration – seguirà il consueto appuntamento della “Notte di San Lorenzo” venerdì 11 agosto, dove ci si potrà sdraiare sull’erba della corte o del parco per osservare la pioggia di Perseidi e rilassarsi nel tepore della sera.

Infine, appuntamento il 17 agosto con “Glamping”, una notte in stile “Barone Rampante” da trascorrere in una tenda sospesa tra gli alberi accanto al laghetto nel parco. Oltre al pernottamento, si potrà partecipare a un’escursione nel parco dei Colli Euganei in compagnia di guide naturalistiche esperte alla scoperta del sentiero delle “Terre Bianche” e ascoltare miti e leggende del territorio prima della buonanotte. Per l’occasione, visite guidate dopo il tramonto, cena a lume di candela sulle terrazze, giochi e attività didattiche all’aperto per i più piccoli e visite speciali al Planetario.

Con il Patrocinio di Regione del Veneto, Provincia di Padova e Comune di Torreglia.

Il calendario “Eventi nei beni del FAI 2018”, è reso possibile grazie al significativo sostegno di Ferrarelle, partner degli eventi istituzionali e acqua ufficiale del FAI, e al prezioso contributo di PIRELLI che conferma per il sesto anno consecutivo la sua storica vicinanza alla Fondazione. Si aggiunge quest’anno la prestigiosa presenza di Radio Monte Carlo in qualità di Media Partner.

Per il triennio 2018-2020 le attività di valorizzazione di Villa dei Vescovi sono sostenute da Epta, azienda già vicina al FAI da molti anni e conosciuta sul territorio grazie ai suoi marchi Costan ed Eurocryor.

Per informazioni sui prezzi e calendario dettagliato

www.serefai.it

www.fondoambiente.it