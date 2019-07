Sere Fai d'estate: al via da Villa dei Vescovi un'affascinante biciclettata sotto le stelle

Quale modo migliore di godere la natura e il fascino dei Colli Euganei nel periodo estivo? Vieni a Villa dei Vescovi il prossimo 12 luglio 2019 e potrai unire in un'unica esperienza movimento, natura e cultura! La serata inizierà con la visita guidata alla Villa. Seguirà poi una biciclettata notturna attorno ai Colli Euganei, con partenza da Villa dei Vescovi, accompagnati da una guida della Cooperativa A Perdifiato.

Il semplice percorso ad anello toccherà alcuni dei siti storici e naturalistici più belli dell'area euganea. Passeremo nei pressi dell'antico Castelletto e lungo placide strade raggiungeremo il territorio termale. L'itinerario proseguirà poi lungo un tratto della famosa pista ciclabile che abbraccia i Colli Euganei, raggiungendo i bei laghetti del biotopo di San Daniele, e la maestosa abbazia di Praglia, per fare poi ritorno a Villa dei Vescovi. Per chi non fosse attrezzato, sarà possibile, su prenotazione, prenotare la bicicletta, anche elettrica.

Il programma

Ore 20: visita guidata a Villa dei Vescovi

Ore 21: partenza biciclettata notturna (per chi lo desidera sarà possibile noleggiare biciclette tradizionali ed elettriche, vedi contatti per info e prezzi).

Informazioni, prenotazioni e contatti

Durata circa 2 ore. Non è necessario essere ciclisti allenati per partecipare al giro in bici. Materiale da portare per la biciclettata: lampada frontale, acqua, calzature e abbigliamento per la biciclettata.

Ingresso e visita in villa: Intero: 9 euro | Iscritto FAI e residente nel comune di Torreglia: 5 euro | Ridotto 5 - 18 anni: 5 euro | Biglietto famiglia: 20 euro | Bambini fino ai 5 anni: gratuito | servizi aggiuntivi: Biciclettata: 10 euro/pax | Noleggio bici (da prenotare entro mercoledì 10 luglio): • city bike: 9 euro • city bike elettrica: 14 euro • mountain bike elettrica: 19 euro

Telefono: 049/9930473

mail: eventi.vescovi@fondoambiente.it

Web: www.villadeivescovi.it - Facebook FAI – Villa dei Vescovi