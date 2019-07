Sere Fai d'estate: a Villa dei Vescovi una gustosa e suggestiva cena in vigna

L’evento che vi farà vivere un’esperienza esclusiva nello splendido vigneto di Villa dei Vescovi, ammirando il tramonto, sorseggiando il vino delle migliori cantine dei Colli Euganei e degustando ottimo cibo a base di prodotti del territorio.

Un social eating panoramico quello del prossimo 30 agosto, tutto da condividere con gli amici di sempre e, perché no, un’occasione per conoscerne di nuovi! Perché in fondo, tutto può accadere di fronte ad un bicchiere di vino.

Prenotazioni fino ad esaurimento posti, i posti sono limitati.

Il programma della giornata

Ore 19.30 e 20.15 - Visite guidate alla Villa (su prenotazione)

Ore 21 - Inizio della Cena - un'entusiasmante esperienza da vivere in coppia o con un gruppo di amici. Tra calici di vino e prodotti locali avrete modo di vivere lo spettacolo della natura al tramonto.

Informazioni, prenotazioni e contatti

Cena con degustazione di vino: 44 euro adulto. Cena bambino fino ai 12 anni: 16 euro.

Telefono: 3713488702

Whatsapp: 3409542525

Mail: info@soluzionieventi.it

Web: www.villadeivescovi.it - Facebook FAI – Villa dei Vescovi