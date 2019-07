Sere Fai d'estate: a Villa dei Vescovi il concerto "GiroInGiro" con i Calicanto

Roberto Tombesi e Claudia Ferronato del gruppo Calicanto animeranno la serata del 26 luglio 2019 con "GiroInGiro", un nuovo concerto-filò prodotto dall’Associazione Calicanto in cui i numerosi strumenti di Roberto e dei suoi collaboratori (Claudia in questo caso) dialogano con una ruota dal sapore dadaista (omaggio a Marcel Duchamp), incastrata inutilmente su uno sgabello, per scegliere, facendola girare, cosa cantare-fare-raccontare. E ancora: due marionette che ci faranno compagnia e ci aiuteranno a sorridere, qualche ospite occasionale e tutti gli spettatori a girare la ruota, ascoltando e vedendo quello che per caso potrà accadere, cantando e suonando le canzoni e le musiche tratte dal vasto repertorio di Calicanto.

Il programma della giornata

Visita guidata alla Villa ore 19.30 e 20.15 (prenotazione consigliata)

Inizio concerto ore 21.

Informazioni, prenotazioni e contatti

Posti a sedere limitati, consigliata la prenotazione.

Biglietto intero: 11 euro | Iscritto FAI e residente nel comune di Torreglia: 7 euro | Bambini fino ai 5 anni: gratuito | Ridotto 6-18 anni: 4 euro | Ridotto 18-25 anni: 5 euro.

Telefono: 049/9930473

mail: eventi.vescovi@fondoambiente.it

Web: www.villadeivescovi.it - Facebook FAI – Villa dei Vescovi - https://www.calicanto.it/luvigliano-pd1.html - https://www.facebook.com/pg/calicantoofficial/events/?ref=page_internal