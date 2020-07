Sere Fai d'Estate: apertura prolungata e visite speciali a villa dei Vescovi

Un’occasione unica per vivere Villa dei Vescovi in un’atmosfera nuova e suggestiva: quella delle sere d’estate.

La villa veneta ti aspetta per una visita serale e per godere del tramonto dalle sue logge, con una vista eccezionale sui Colli Euganei.

Scoprila in autonomia o con una speciale visita guidata che indaga il pensiero di Alvise Cornaro. Nobiluomo che nel primo ‘500 ebbe un ruolo chiave nel concepimento della Villa e fu autore del trattato "De la vita sobria” in cui esalta uno stile di vita salubre e misurato, tema che ancora oggi ritroviamo nello spirito della dimora cinquecentesca. Alle 19.30 e alle 21.30 sarà possibile seguire due visite guidate sul tema.

! Special event !

A piedi nudi in villa a cura di A piedi nudi Therapy

In una sera d'estate alterneremo una camminata sensoriale alla meditazione, fondendo gli strumenti della psicologia a quelli della naturopatia.

Un piccolo viaggio all'interno di noi stessi in una location suggestiva.

Costo: 15 euro a persona. Quota da versare agli organizzatori

Durata: 2 ore dalle 20.30 alle 22.30 (presentarsi 15 minuti prima)

Cosa portare: abbigliamento comodo, un telo su cui sedersi e una torcia (va bene quella del cellulare).

Per prenotare la presenza scrivere a

A piedi nudi Therapy

Nel corso della serata la nostra Caffetteria Bistrot sarà aperta per offrirti un aperitivo panoramico, un gelato da gustare nel parco o una fettina di dolce per chiudere la serata.

Biglietteria

Ingresso Parco

Iscritto FAI: euro 3

Ridotto (6-18 anni): euro 3

Intero: euro 5

Ingresso Villa + Parco

Iscritto FAI: euro 4

Ridotto (6-18 anni): euro 4

Intero: euro 11

La prenotazione e l'acquisto dei biglietti avviene online al seguente link:

https://bit.ly/300epRL

A Piedi Nudi Therapy --> Noodle Sisters

Durante un cammino sugli Appennini Tosco-Emiliani, quella che era solo una sensazione, ha cominciato a concretizzarsi nella forma che oggi ci presentiamo a voi.

Elena naturopata e Angela psicoterapeuta. Insieme abbiamo fondato il primo progetto e servizio di viaggio terapeutico: A piedi nudi Therapy.

Crediamo nel viaggio come forma di cambiamento e di guarigione. Non solo e necessariamente di benessere: spesso i viaggi ci mettono di fronte a imprevisti e diversità che non sempre ci fanno star bene e a cui non siamo abituati. E’ proprio stando in questo che possiamo scoprire parti di noi che non conosciamo, diventarne consapevoli e portarle nella vita di tutti i giorni.

Proponiamo piccoli e grandi viaggi per scovare, attraverso il mondo esterno, il meraviglioso mondo dentro di ognuno di noi.

Info web

https://www.facebook.com/events/204801000862399/

