Sergio Cossu pubblica il suo disco solista "Falsopiano" e lo presenta live a Padova

"Falsopiano" è il primo album solista di Sergio Cossu, musicista milanese ma padovano d’adozione, ex componente e autore di alcuni dei più grandi successi dei Matia Bazar dei tempi d’oro. Il disco, disponibile in tutti gli store digitali e sulle piattaforme di streaming (Blue Serge/Egea), contiene dodici tracce per pianoforte solo, ed è stato registrato nello scorso luglio all’Urban Recording Studio di Trieste.

Il 6 marzo 2020 Sergio Cossu presenterà il suo nuovo cd "Falsopiano"… a lume di candela. Il 6 marzo torna infatti la manifestazione "M’illumino di meno 2020", la giornata dedicata al risparmio energetico e agli stili di vita sostenibili, promossa dalla trasmissione radiofonica ‘Caterpillar di rai Radio 2. “Spegnamo le luci e piantiamo un albero. Un albero fa luce” è il filo conduttore della nuova edizione. Anche quest’anno Padova aderisce al progetto e il musicista Sergio Cossu compositore, produttore e componente dei Matia Bazar dal 1984 al 1999 (‘Ti Sento’, ‘Souvenir’, ‘Dedicato a te’, alcuni dei loro pezzi di successo, firmati dall’artista) presenterà al pianoforte il suo nuovo album ‘Falsopiano’, dodici composizioni tra musica classica, jazz e pop. Queste musiche, come un’immaginaria colonna sonora a lume di candela, potranno essere ascoltate dal vivo, venerdì 6 marzo alle ore 18.30 al Pour Moi - Bottega Ottica (Via Daniele Manin, 26) a Padova.

«La mia storia pop pubblica termina nel 1999 (vent’anni fa) con la mia uscita dai Matia Bazar, dopo una meravigliosa avventura durata quindici anni – racconta l’artista. - Da allora ho continuato a scrivere e a suonare anche in pubblico, ma in situazioni più piccole e in ambiti musicali differenti. Ho anche portato avanti la mia etichetta Blue Serge con la quale sono gioiosamente entrato in contatto con ambienti non ‘miei’ come jazz e classica, e questo credo abbia regalato qualcosa al mio stile pianistico».

Il titolo del disco "Falsopiano" si rifà proprio allo stile delle composizioni di Sergio Cossu, che possono sembrare semplici e lineari mentre spesso, al contrario, nascondono movimenti interni e stranezze, soprattutto armoniche. L’album, elegante e intenso, racchiude anche la splendida ‘Siviglia’ scritta per Miguel Bosé nel 1984 e ancora oggi un classico del repertorio dell’artista spagnolo.

«Il disco è nato in maniera spontanea e abbastanza velocemente, anche se mi piace pensare che ci sia stata una silenziosa preparazione lunga vent’anni. - precisa l’artista - Tutte le tracce sono state composte tra maggio e luglio nel corso di improvvisazioni notturne, a volte dal nulla oppure rielaborando un tema nascosto da qualche parte, nella memoria».

