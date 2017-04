Sergio Pennavaria in concerto a inCircolo di Cittadella per "Boat Writers"

Per il quinto appuntamento della rassegna "Boat Writers - Cantautori Naviganti inCircolo!", il 15 aprile si esibirà Sergio Pennavaria all'associazione inCircolo di Cittadella.

SERGIO PENNAVARIA

Classe 1975, siciliano di Siracusa attualmente residente in Liguria. Nel 2008 con l'arrivo in liguria, precisamente a Savona, il cantautore siciliano reduce dall'interessante esperienza folk con i "Calìa Band" con la quale per più di due anni interagisce artisticamente sul territorio calabro/siciliano proponendo una ricerca musicale orientata verso la musica popolare del Sud Italia contaminata però da blues, rock e jazz il tutto cantato in dialetto siciliano.

Giunto a Savona Pennavaria conosce musicisti professionisti (Alessandro Graziano alle chitarre e violino, Boris Vitrano chitarra acustica ed elettrica, Federico Fugassa al basso elettrico ed al contrabbasso, Mirco Rebaudo al sax ed al clarino, Loris Lombardo alla batteria ed alle percussioni) con i quali, nel novembre 2011, produce l'album "Senza Lume A Casaccio Nell'Oscurità".

Le sue canzoni sono spesso dei veri e propri inseguimenti, montagne russe, cascate di parole, scioglilingua che portano al capogiro, all'iperventilazione, tanto che un inaspettato blues o una ninna-nanna sembrano pause dovute prima di sfinirsi nella tarantella.

Con la nuova formazione il sound è diventato più raffinato, a tratti jazzato, ma Pennavaria mantiene la sua visceralità, i toni sarcastici e surreali, i precari equilibrismi del giocoliere.

Nel 2015 selezionato per esibirsi a San Daniele del Friuli in concerto in occasione del Folkest (Festival Internazionale della musica folk) come rappresentante della regione Liguria.

Attualmente Sergio Pennavaria sta lavorando al secondo album "Ho più di un Amo nello stomaco".

INGRESSO

InCircolo adotta il format meritocratico di Up To You, ovvero "Sta a te": partendo dalla cifra minima per partecipare al concerto (3 euro) ciascun partecipante potrà decidere alla fine della performance che valore dare all'artista.

INFORMAZIONI

Associazione inCircolo, viale dell'Industria, 4 (loc. Cà Onorai) - Cittadella

327.10580085 - associazioneincircolo@gmail.com - associazioneincircolo.wordpress.com