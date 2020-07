“Serprino weekend”: cene frizzanti, bike tour, cicchetti e relaz sui colli Euganei

Il Consorzio vini Colli Euganei, con il contributo e la collaborazione della Camera di Commercio di Padova e il supporto delle associazioni di categoria Coldiretti, CIA, Confagricoltura, APPE, Ascom e Confesercenti e dell’OGD Padova e Terme e Colli Euganei organizza il “Serprino Week End”, una serie di eventi che si terranno da giovedì 16 a domenica 19 luglio 2020 in tutto il territorio dei Colli Euganei e della provincia di Padova, in cui il protagonista sarà il Serprino D.O.C, la bollicina dei Colli Euganei.

Una spinta alla ripartenza

La briosa versatilità di questo vino autoctono ha ispirato l’idea di un’iniziativa promozionale multiforme e diffusa, un’offerta eclettica che comprende l’enogastronomia, la scoperta di chicche naturalistiche e culturali, percorsi guidati e offerta termale.

Unendo le forze, si è creata un’occasione per dare una spinta alla ripartenza delle tante attività dell’area euganea (ristoranti, trattorie, enoteche, alberghi, cantine, etc.) e uscire da un periodo difficile con l’energia giusta.

Giovedì 16 luglio

Non solo vino dunque, per questa kermesse che alzerà il sipario giovedì 16 luglio nella splendida cittadina murata di Montagnana. Qui, dalle 19 a mezzanotte, 18 locali del centro storico proporranno le loro specialità abbinate a un calice di Serprino: girando per le piazze di Montagnana si potranno gustare aperitivi, primi e secondi piatti, gelato, e l’immancabile Prosciutto Veneto Berico Euganeo D.O.P., accompagnati per tutta la sera da musica live.

Venerdì 17 luglio

Venerdì 17 luglio inizieranno gli eventi a Vo’ e su tutto il territorio dei Colli Euganei: dagli aperitivi in vigna, o nelle dimore storiche di Villa dei Vescovi e del giardino storico di Valsanzibio, fino alle cene a tema dove il Serprino incontrerà le creazioni degli chef dei locali aderenti.

Sabato 18 luglio

Il sabato è il cuore del weekend, come i produttori sono il cuore dell’iniziativa...L’intera giornata del 18 luglio sarà dedicata alle Cantine aperte col Serprino: venti cantine apriranno le loro porte ai visitatori con un’offerta di tasting realizzata in collaborazione con chef del nostro territorio, che vedranno l’abbinamento del Serprino con “cicchetti”: da quelli più tipici della tradizione veneta a quelli più fantasiosi, interpretando al meglio i prodotti del territorio. Il Muvi, museo del vino nel centro di Vo’ metterà a disposizione nella mattinata del sabato visite guidate gratuite alla scoperta della viticoltura dei Colli Euganei dalle sue origini ad oggi.

Sabato sera si terranno aperitivi e cene “Serprine” nelle cantine, nei ristoranti e e nelle trattorie aderenti, un percorso serale con degustazione in fattoria didattica e un aperitivo con visita nelle magiche atmosfere del Castello del Catajo.

Domenica 19 luglio

Domenica visita guidata e aperitivo al Serprino al Castello di San Pelagio.

Nel corso dei quattro giorni verranno proposti tour in mtb, city bike e barca per scoprire altre meraviglie dei Colli Euganei, da Monselice al Museo della Navigazione al Castello di San Pelagio...

E per il relax assoluto entrano in scena gli alberghi delle Terme, che per tutto il weekend offriranno tariffe speciali, aperitivi in piscina e Spa Day al Serprino.

Il programma completo

Il programma completo sarà pubblicato nel sito della Camera di Commercio di Padova www.pd.camcom.it e del Consorzio Vini Colli Euganei: https://www.collieuganeidoc.com/serprinoweekend

Per gli aggiornamenti e gli approfondimenti seguite la pagina fb Consorzio Vini Colli Euganei, e il profilo instagram vinieuganei.

Info line 049.5212107

