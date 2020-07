Serprino weekend in Ca' Lustra

Sabato 18 e domenica 19 luglio sarà un fine settimana frizzante a Ca’ Lustra!

In occasione del Serprino Weekend, organizzato dal Consorzio vini Colli Euganei, abbiamo ideato due proposte per degustare la bollicina dei Colli Euganei. Il nostro Serprino sarà accompagnato da cicchetti estivi, freschi e gustosi per esaltarne la frizzante aromaticità.

Proposte

Ecco le nostre proposte per un momento di relax nel giardino della nostra cantina e un aperitivo fresco e goloso:

Calice di Serprino e un cicchetto

Spiedino estivo di anguria e feta con olio extra-vergine di oliva Ca’ Lustra e un pizzico di sale aromatico

Costo 3 euro

Calice di Serprino e tre cicchetti

Spiedino estivo di anguria e feta con olio extra-vergine di oliva Ca’ Lustra e un pizzico di sale aromatico

Hummus di ceci e barbabietola

Coppetta di stracciatella di burrata e fragole

Costo 10 euro

Info utili

Sabato 18 e domenica 19 luglio 2020 presso Ca’ Lustra – Via San Pietro, 50 – Faedo di Cinto Euganeo (PD)

Orari

sabato 8.30 - 20

domenica 10 - 20

L’aperitivo può essere svolto in coppia o in piccoli gruppi all'orario preferito, compatibilmente con la disponibilità della cantina, in tavoli separati e distanziati.

Modalità di prenotazione

È consigliata la prenotazione. Al momento della prenotazione saranno richiesti nome, cognome e un recapito telefonico.

Per prenotare: Tel. 0429-94128 - E-mail: info@calustra.it - Whatsapp 3400003067

Info web

