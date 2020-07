Degustazione tra i filari: il “Serprino weekend” a Vigna Vecchia

Un fine settimana all'insegna del buon vino, dei sapori tipici del territorio e della natura. Degustazione all'aria aperta, seduti tra i filari dei nostri vigneti per brindare fino al tramonto!

“Serprino weekend”: cene frizzanti, bike tour, cicchetti e relax sui colli Euganei

Quando

Sabato 18 e domenica 19 luglio dalle 9.30 alle 20

In occasione del “Serprino weekend” organizzato in collaborazione con il Consorzio Vini dei Colli Euganei, vi accoglieremo in cantina per degustare il nostro Serprino Doc (e non solo!) in abbinamento a gustosi cicchetti nostrani.

È l'occasione perfetta per rilassarsi e godersi un momento di tranquillità, lontani dal traffico e dalla frenesia di tutti i giorni.

Vi porteremo alla scoperta del nostro Serprino DOC e del legame con la nostra terra: i colli Euganei.

Le nostre proposte:

degustazione Serprino + cicchetto: euro 3

degustazione 3 vini + 2 cicchetti: euro 6

degustazione 4 vini + 2 cicchetti + biscotti tipici: euro 10

Vi aspettiamo in cantina!

Info utili

* raccomandata la prenotazione

* cicchetto con prodotti tipici locali: crostino con soppressa, olive e formaggio (cicchetto vegetariano: pinzimonio estivo e grissini all'olio extra vergine di oliva)

* ampio parcheggio

* i vostri amici a quattro zampe sono i benvenuti

Per la sicurezza di tutti l'evento si terrà in conformità con le direttive nazionali.

Info web

https://www.facebook.com/events/286141482817896/

https://www.facebook.com/Vignavecchiawine/