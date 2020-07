Degustazione del Serprino a villa dei Vescovi

Un aperitivo Serprino con prosciutto Euganeo DOP e fichi della villa.

Scopri tutti i dettagli dell'evento "Serprino weekend"

Cosa farai

Rimani incantato da uno dei panorami più suggestivi sui Colli Euganei a pochi km da Padova

Scopri questa raffinata villa e scoprirai come arte e natura possono essere così vicine

Unisci alla visita una passeggiata tra le vigne, nel frutteto e nella zona laghetto così come una degustazione di vino e prodotti tipici

Cosa aspettarsi

Tra il verde di una campagna veneta rimasta intatta, spicca su un poggio dei Colli Euganei Villa dei Vescovi, un monumento importante che introduce in queste terre il gusto per la classicità e gli echi rinascimentali romani, anticipando così l'estetica del Palladio.

Il concepimento dell’opera fu affidato nel primo Cinquecento a Alvise Cornaro dal Vescovo di Padova, che qui individuò la sede per un circolo intellettuale raccolto attorno al valore del paesaggio e al suo ruolo di stimolo verso riflessioni e pensieri elevati. La Villa fu oggetto di successivi interventi e si presenta come un raffinato esperimento della cultura umanista in cui architettura, arte e paesaggio giocano fra loro in continui rimandi visivi negli spazi delle logge e delle terrazze per realizzare il benessere dell’uomo.

La vocazione originaria di luogo capace di ispirare ed elevare lo spirito sopravvive ancora oggi. Villa donata al FAI da Maria Teresa Olcese Valoti e Pierpaolo Olcese, nel 2005.

Dove

Via dei Vescovi, 4, 35038 Torreglia PD

Quota di partecipazione

- 5 euro ingresso parco + calice di serprino

- 11 euro ingresso villa e parco + calice di serprino

- 5 euro aggiunta di piatto “Prosciutto e fichi”

Info web

