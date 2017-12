Spettacolo “La serva di Padova” alla Sala dei Giganti

La compagnia di Ricreazione

Presenta

Natale in Arte: Padova Urbs Pitca

La Padova Carrarese Storia Arte Letteratura

ore 17.30 - 19

Programma

Liviano - Sala delle Edicole, Piazza Capitaniato

Saluti delle Autorità - Intervento introduttivo dell’Assessore alla Cultura Andrea Colasio

Interventi:

Mario Canzian, Cristina Guarnieri, Ivano Paccagnella, Vincenzo Faggiano

Presiede Giovanni Luigi Fontana

ore 20.30

Sala dei Giganti del Liviano

La Serva di Padova di Vincenzo Faggiano

SCARICA IL DEPLIANT DELLO SPETTACOLO

Liriche su musiche originali del M° Robert W. Butts

Soprano Dominika Zamara

Accompagnamento ed esecuzione dell’aria “Facciamo Festa” del M° Franco Moro

Personaggi e interpreti

Elisabetta De Gasperi-Bettina Antica

Barbara Giovannelli-Bettina Moderna

Alfredo Popolizio-Marsilio (Marsi)

Alessandro Vecchiato-Capitanio Veneziano

Sveva Bertuzzi-Contessa Moderna

Roberta Chiavelli-Contessa Antica

Natalia Bortolami-regista

Elvira Naccari: Didascalico

Fabrizio Ventimiglia: Duca Morosini - Conte Emmo

Adattamento e Regia Vincenzo Faggiano

Costumi del Centro di Animazione e Formazione Sociale USL 6 Euganea

Anna Maria Ferilli - Collaborazione luci Peron Matteo

Informazioni

Biglietti: posto unico - intero euro 9 - ridotto euro 6

Acquisto dalle ore 20 all’ingresso della Sala dei Giganti

Prevendite: Osteria Canevone, via Umberto 1° 102, Padova dalle 12-15/18-02; Ristorante Tola Rasa, via Vicenza 7, Padova dalle 11-15/18-02; Argenteria Calegaro dal 1921, via del Santo 73/75, Padova dalle 16 alle 19.30

laservadipadova@gmail.com

Gallery