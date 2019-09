Settembre con “Monumarcheo”: eventi per conoscere il patrimonio archeologico ed architettonico di Este

Gallana: «MonumArcheo è il progetto di gestione unitaria dei monumenti e delle aree archeologiche operativo da quest’anno. Una gestione coordinata dei nostri beni culturali per fare in modo che questi vengano ancor più valorizzati e resi fruibili».

Gobbo: «Con MonumArcheo abbiamo voluto consolidare il più che positivo successo dell’iniziativa “Monumenti aperti” partita tre anni fa, aggiungendo, oltre alle visite alle aree archeologiche, numerose iniziative culturali, turistiche e didattiche di qualità».

“MonumArcheo” propone per il mese di settembre una serie, varia e articolata, di occasioni di conoscenza del patrimonio archeologico ed architettonico di Este, che rientrano in alcuni format realizzati ad hoc per la città.

A cominciare dai tradizionali appuntamenti nella sede del Museo Nazionale Atestino con Archeobaleno dedicato ai ragazzi della Scuola Primaria e all’appuntamento, ormai fisso, delle prime due domeniche del mese nell’ambito di MonumArcheo che vede l’apertura di 3 Torri cittadine e della Chiesa della B.V. della Salute.

A questi si aggiunge Tracce di Storia e Storie 2019 con la passeggiata archeologica che dal Duomo, lungo Via S. Stefano, porterà il pubblico alla (sempre più famosa) area archeologica di “Casa di Ricovero”.

Qui si terrà l’illustrazione di questa parte di necropoli ormai entrata nella letteratura e, a seguire, si assisterà ad un’inedita performance della pianista Claudia Minieri, artista atestina d’adozione, reduce da concerti nella sua città d’origine, Matera, Capitale europea della Cultura 2019.

Tra gli eventi a carattere nazionale, domenica 22 settembre, nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio 2019, gli operatori di Murabilia, apriranno al pubblico la Torre della Porta del Soccorso mentre le archeologhe di Studio D apriranno l’area archeologica di “Casa di Ricovero”, entrambe le aperture anche con un turno di visita guidata. Nell’ambito invece di Il Veneto legge, rassegna a carattere Regionale, sempre quest’area archeologica sarà soggetto di un percorso speciale, in collaborazione col Museo Nazionale Atestino, tutto dedicato alle scuole e che vedrà protagonista Nerka, vissuta ad Este nel III secolo a.C.

Ed ancora a fine mese, in occasione della Festa Europea 2019, il coinvolgimento riguarderà l’I.I.S. Atestino chiamato ad una performance in lingua inglese dedicata agli ospiti gemellati con la città e a tutti coloro che vorranno conoscere qualcosa di più dell’area archeologica di Via Tiro a Segno, un tempo quartiere residenziale di epoca romana dalle ricche attività commerciali.

Programma nel dettaglio

Fino al 5 settembre: ARCHEOBALENO, Estate 2019: "MI - SU - RA - RE".

Laboratori per ragazzi tra i 6 e gli 11 anni tra le sale, in aula didattica del Museo, nei monumenti e nelle aree archeologiche di Este.

Prossime date: martedì 27 e giovedì 29 agosto; 3 e 5 settembre - ore 9-12, euro 10 a partecipante.

Info e prenotazioni: Studio D - info@studiodarcheologia - tel. 339 8555316 - 347 9941448

Prima e seconda domenica di ogni mese: "MonumARCHEO Este"

Ingresso gratuito a siti storico-artistici ed aree archeologiche: vedi qui il programma dettagliato

Venerdì 13 settembre, ore 19.30-23.30: apertura straordinaria del Museo.

Ore 21: presentazione del volume "Ritrovamenti monetali di età romana nel Veneto" a cura di Andrea Stella e Giovanni Guarini

Martedì 17, domenica 22, venerdì 27 e sabato 28 settembre: proposte Studio D - Archeologia, Didattica, Museologia - Vedi qui il volantino

Prossime aperture ad ingresso gratuito del Museo Nazionale Atestino nel 2019:

Domenica 6, 13 e 27 ottobre; 3 novembre; 1° e 8 dicembre.

Info generali: Museo Nazionale Atestino - Via Guido Negri, 9/c

Orario apertura: tutti i giorni, 8.30-19.30 (la biglietteria chiude mezz’ora prima)

Chiuso: Capodanno e Natale

tel. 0429.2085 – pm-ven.museoeste@beniculturali.it

http://www.polomusealeveneto.beniculturali.it

Info web

http://www.comune.este.pd.it/index.php/news-dal-comune/1429-

prossimi-appuntamenti-al-museo-nazionale-atestino-e-con-l-archeologia-a-est

Gallery