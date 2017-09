Settembre al Musme, tutti gli appuntamenti

Il calendario di settembre del Museo di Storia della Medicina di Padova è ricco di appuntamenti.

AperiMUSME, l'aperitivo in chiostro

da giovedì 7 settembre, per tutto il mese, riprende il tradizionale “AperiMusme”, il fresco appuntamento in chiostro con l’aperitivo e la musica.

Il museo resta aperto fino alle ore 22 con ingresso ridotto a 5 euro.

Come si gusta? Scoprilo al MUSME, rassegna enogastronomica

sabato 9 settembre torna "Come si gusta?", l’evento enogastronomico dedicato nell’occasione alla cucina laziale, che si svolge nel chiostro, splendido luogo restituito alla città di Padova dopo anni di restauri, con l’obiettivo di renderlo sempre più aperto a tutti, fino a farlo diventare un punto di riferimento culturale.

L’entrata al chiostro è gratuita.

Il museo resta aperto fino alle 22 ed è possibile visitarlo, acquistando una consumazione, al prezzo scontato di 6 euro.

Gli altri appuntamenti sono previsti il 16 e 23 settembre.

VISITE GUIDATE AL CREPUSCOLO “La medicina come non te l’hanno mai raccontata”

Prima o dopo cena si può approfittare dell’apertura speciale del museo,che propone in orario serale le visite guidate al crepuscolo di un’ora.

Alle 19 si parte per un viaggio nel tempo con “La medicina come non te l’hanno mai raccontata”, al costo di 4 euro oltre al prezzo ridotto del biglietto di ingresso al museo.

***PROMO VINTAGE FESTIVAL

Durante la kermesse del VINTAGE FESTIVAL che si svolge da venerdì 8 a domenica 10 settembre, i possessori del Vintage Priority Pass entrano al MUSME con ingresso scontato, mentre i vincitori del Premio Fedeltà di Radio Deejay avranno l’ingresso gratuito.

INFORMAZIONI

Musme

Via San Francesco, 94

049.658767 - info@musme.it - www.musme.it

Orari di apertura

Da martedì a venerdì, 14.30-19 ultimo ingresso 18.15

Mattina aperto solo su prenotazione

Weekend e festività: 9.30-19 ultimo ingresso 18.15

Chiuso: lunedì non festivi, 25 dicembre, 1 gennaio

Biglietti

Intero 10 euro

Ridotto Gruppi dalle 10 alle 30 persone 8 euro

Ridotto Giovani e studenti 6 euro

Famiglia (2 adulti + 3 bambini fino a 12 anni compiuti) 22 euro

Gratuito bambini fino a 3 anni

