Settimana dell’Amministrazione Aperta, tutti gli appuntamenti in programma a Padova

Cosa significa comunicare la scienza? Come lo fanno un dipartimento universitario o un museo scientifico gestito da un’amministrazione pubblica?

Lo scoprirete sul campo dal 5 al 7 febbraio, grazie a cinque appuntamenti ospitati da alcune esemplari realtà dell’Università di Padova.

PASocial Veneto - Associazione per la Nuova Comunicazione, in collaborazione con i musei di Storia della Fisica e di Scienze Archeologiche e d’Arte dell’ateneo, il dipartimento dei Beni Culturali, il dipartimento di matematica Tullio Levi-Civita e il CSC - Centro di Sonologia Computazionale del dipartimento di Ingegneria dell’informazione, apriranno le porte al pubblico in occasione della Settimana dell’Amministrazione Aperta.

Il confronto verterà sui temi di trasparenza e comunicazione delle scienze, contaminazioni tra discipline scientifiche, trasferimento tecnologico.

Con esempi concreti e la presentazione di alcune prime assolute, ricercatori e conservatori racconteranno straordinarie storie di scienza che vi accompagneranno in un salto nel tempo, nel passato e nel futuro della ricerca e della trasmissione delle conoscenze.

Lunedì 5 febbraio, ore 18

Università e Territorio: la Fisica a Padova tra Sette e Ottocento

Dove: Museo di Storia della Fisica

Programma: Chiacchierata peripatetica al Museo di Storia della Fisica per scopire come avveniva il passaggio delle conoscenze scientifiche e tecnologiche dai tempi della Serenissima all’Unità d’Italia.

Con chi: Sofia Talas, conservatrice del Museo di Storia della Fisica dell’Università di Padova, Silvia Pittarello (PASocial Veneto), partecipanti.

Partecipanti: max 20

Martedì 6 febbraio, ore 10

Archeologia dal passato al futuro: opportunità e sviluppi in ambito sociale

Dove: Museo di Scienze Archeologiche e d’Arte

Programma: Tavola rotonda con presentazione dei visori per la visita virtuale di siti archeologici ricostruiti in 3D e altre applicazioni di modellazioni 3D.

Con chi: Jacopo Bonetto, direttore del dipartimento di Beni Culturali, Arturo Zara, Paola Zanovello, capofila del dipartimento per il progetto del flauto di Pan, Giuseppe Salemi, docente di rilievo 3D per l’archeologia, Silvia Pittarello (PASocial).

Partecipanti: max 30

Martedì 6 febbraio, ore 12 e ore 15

Visioni del suono tra musica, arte, conservazione e innovazione

Dove: CSC - Centro di Sonologia Computazionale

Programma: Visita al Centro di Sonologia Computazionale dell’Università Padova

Con chi: Sergio Canazza e Antonio Rodà, dipartimento di Ingegneria dell’Informazione (DEI), Università di Padova, Silvia Pittarello (PASocial Veneto)

Partecipanti: max 10

Martedì 6 febbraio, ore 17 e ore 18

Dallo scavo al museo: reperti antichi e nuove tecnologie in archeologia

Dove: Museo di Scienze Archeologiche e d’Arte

Programma: Passeggiata al museo e presentazione dei progetti e delle realizzazioni frutto della collaborazione tra le discipline umanistiche e le nuove tecnologie.

Con chi: Alessandra Menegazzi, conservatrice del Museo di Scienze Archeologiche e d’Arte dell’Università di Padova, Silvia Pittarello, (PASocial Veneto), partecipanti.

Partecipanti: max 30

Mercoledì 7 febbraio, ore 14

“Plug+Play+Share = Board on Air, la lavagna magica per l’e-Learning in streaming"

Dove: Dipartimento di matematica Tullio Levi-Civita

Programma: Presentazione di una super-lavagna interattiva per l’apprendimento online. Ideata e realizzata a Padova da matematici per STEM (Scienze, Ingegneria, Matematica) e perfezionata grazie alle “dritte” di un illusionista, Board on Air è la prima e unica lavagna “magica” in Europa che brucia i tempi di realizzazione di lezioni e presentazioni online.

Con chi: Carlo Mariconda e Alberto Tonolo, Dipartimento di Matematica “Tullio Levi-Civita” – Università di Padova, Silvia Pittarello (PASocial Veneto)

