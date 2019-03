La settimana dell’artigianato, tutti gli incontri a Padova e provincia

Confartigianato Imprese Padova organizza “La settimana dell’artigianato”, una serie di appuntamenti per promuovere, a livello territoriale, l’innovazione dei modelli di green business artigiani, in linea con l’agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile.

Il tema dell’edizione 2019 è “Artigiani 2030: sfide per uno sviluppo sostenibile”.

Programma

Le iniziative in programma si svolgono in diversi luoghi della città e della provincia di Padova.

Il programma della settimana, con le modalità d’iscrizione alle iniziative, è consultabile sul sito www.upa.padova.it.

“La settimana dell’artigianato” è patrocinata dal Comune di Padova e dalla Provincia di Padova.

Per informazioni

Segreteria generale di Confartigianato Imprese Padova

telefono 049 8206146

sito www.upa.padova.it

