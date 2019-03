Settimana mondiale del cervello a Padova

In occasione della Settimana mondiale del cervello, l’ufficio Città Sane del Comune di Padova e l’Università di Padova organizzano una serie di iniziative per far conoscere il funzionamento di questo organo.

Scarica il programma completo

In programma incontri su diversi temi: l’ictus, l’intelligenza artificiale, la memoria, gli effetti delle droghe.

Giovani ricercatori, di quattro differenti dipartimenti dell’Università di Padova, accompagnano i partecipanti alla scoperta del mondo dei neuroni, delle loro interazioni e dei processi cognitivi alla base del nostro pensiero.

Programma

lunedì 11 marzo ore 18 - sala Paladin di Palazzo Moroni

Incontro “Droghe e cervello”, con Miryam Carecchio della clinica neurologica, Dipartimento di neuroscienze dalle ore 15 alle 18.30 - Aula Nievo del Palazzo del Bo

Incontro “Giovani ricercatori discutono di neuroscienze”



martedì 12 marzo ore 10 - scuola Don Bosco

Incontro con le scuole “Il cervello e i numeri”, con Carlo Semenza della clinica neurologica, Dipartimento di neuroscienze ore 12 - sala Anziani di Palazzo Moroni

Concerto dell’Orchestra Giotto, allievi del corso ad indirizzo musicale del primo istituto Petrarca, sede Giotto di Padova dalle ore 15 alle 18.30 - Aula Nievo del Palazzo del Bo

Incontro “Giovani ricercatori discutono di neuroscienze” ore 18 - sala Anziani di Palazzo Moroni

Incontro “Intelligenza artificiale”, con Marco Zorzi del Dipartimento di psicologia generale



mercoledì 13 marzo , dalle ore 16.30 - sala Rossini del Caffè Pedrocchi

Incontro “Nuovi approcci terapeutici nella cura e nella prevenzione dell’ictus”

Interventi:

- “La prevenzione”, di Alessio Pieroni della Stroke Unit, Clinica neurologica

- “Trattamenti di riperfusione”, di Claudio Baracchini della Stroke Unit, Clinica neurologica

- “Riabilitazione cognitivo-linguistica”, di Serena De Pellegrin della Clinica neurologica

Chiusura dei lavori di Sergio Giordani, sindaco di Padova



Incontro “Il nome della rosa o il nome di Rosa? Perché ci dimentichiamo i nomi delle persone?”, con Carlo Semenza della Clinica neurologica, Dipartimento di neuroscienze​



Incontro “Memoria: che cos’è e come funziona?”, con Maurizio Corbetta, direttore della Clinica neurologica, Dipartimento di neuroscienze

Riferimenti

ufficio Città Sane - Settore Gabinetto del Sindaco

Luogo Palazzo Moroni, via del Municipio, 1 - 35122 Padova

Telefono 049 8205014

Email cittasaneoms@comune.padova.it

Responsabile del procedimento amministrativo: dott. Giuliano Santolin.