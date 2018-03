Settimana mondiale del cervello a Padova

Una settimana di incontri divulgativi e occasioni formative, ma anche di approfondimento scientifico. La Clinica Neurologica di Padova, con la collaborazione dell’ufficio Città Sane del Comune, promuove una serie di iniziative in occasione della Settimana Mondiale del Cervello che si celebra dal 12 al 18 marzo.

SCARICA IL MANIFESTO DELLA SETTIMANA DEL CERVELLO 2018

“Le malattie neurologiche hanno un grande impatto sociale – spiega Silvia Giralucci, consigliera comunale con la delega alle Città Sane – Alzheimer, Parkinson, Sclerosi Multipla, Cefalee sono tutte patologie che influenzano pesantemente la vita delle persone malate e dei loro familiari. Conoscerle e capirle è importante per saperle affrontare. Come ufficio Città Sane, che si occupa proprio di prevenzione e di cultura della salute, siamo per questo molto contenti di sostenere una serie di appuntamenti di alto valore scientifici e divulgativo”.

Il programma della Settimana del Cervello prevede infatti sia appuntamenti rivolti ai professionisti, come il seminario “La Sclerosi Multipla” di lunedì 12 marzo alle 15 in Sala Anziani a Palazzo Moroni, che momenti divulgativi come gli incontri nelle scuole di martedì 13 e i gazebo informativi di sabato 17 marzo di fronte a Palazzo Moroni.

“Il programma è rivolto agli specialisti, ai ricercatori, ma anche ai cittadini – sottolinea Maurizio Corbetta, direttore della Clinica Neurologica di Padova e tra i ricercatori più influenti al mondo – Il convegno del 12 marzo è dedicato ai trattamenti innovativi per la Sclerosi Multipla ed è pensato soprattutto per i medici di base. Martedì 14 e mercoledì 15 nell’Aula Nievo del Bo invece i giovani ricercatori potranno discutere di neuroscienze. Abbiamo previsto però degli appuntamenti che potranno essere utili ai pazienti e ai loro familiari, ma anche momenti interessanti e curiosi dedicati a conoscere meglio il cervello”.

Tra gli incontri quelli di giovedì 15 marzo, dalle 16 in Sala Anziani, sulle cefalee e sull’afasia, mentre venerdì alla Clinica Neurologica i medici incontreranno le associazioni di riferimento per le malattie del cervello: “Questi incontri hanno l’obiettivo di andare incontro alle esigenze dei pazienti – ribadisce Ferdinando Maggioni, responsabile del Centro regionale per la Cefalea che ha sede a Padova – Disturbi come le cefalee colpiscono tantissime persone e possono creare diversi disagi. Il nostro lavoro deve essere portato avanti in sinergia con i pazienti”.

La settimana si conclude appunto sabato con i gazebo di fronte a Palazzo Moroni in cui sarà possibile dialogare con importanti specialisti del cervello: “Anche il cervello si può tenere in forma, allenandolo – conclude Corbetta – L’unico modo è l’esercizio fisico: trenta minuti al giorno per cinque giorni alla settimana”.

Nella foto: Andreea Radu, segreteria di direzione della Clinica Neurologica di Padova, Ferdinando Maggioni, responsabile Centro regionale per le Cefalea, Silvia Giralucci, consigliera comunale con delega alle Città Sane, Maurizio Corbetta, direttore della Clinica Neurologica di Padova

Dettagli

In occasione della Settimana mondiale del cervello, l’ufficio Città Sane del Comune di Padova organizza, con il dipartimento di Neuroscienze - Dns di Padova, una serie di iniziative di informazione e sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza.

Programma

lunedì 12 marzo, dalle ore 15 alle 19

Sala Anziani di Palazzo Moroni, via VIII Febbraio, 6

Seminario sulla sclerosi multipla

mercoledì 14 marzo, dalle ore 17 alle 19

Sala Anziani di Palazzo Moroni, via VIII Febbraio, 6

Seminario sul Parkinson

giovedì 15 marzo, dalle ore 15 alle 18

Sala Anziani di Palazzo Moroni, via VIII Febbraio, 6

Seminario sulle cefalee

sabato 17 marzo, dalle ore 10 alle 17

Liston, di fronte a Palazzo Moroni, via VIII Febbraio

​Gazebo informativo

Informazioni

Ufficio Città Sane - Settore Gabinetto del Sindaco

Luogo Palazzo Moroni, via del Municipio, 1 (secondo piano) - 35122 Padova

Telefono 049 8205014

Fax 049 8205390

Email cittasaneoms@comune.padova.it

Responsabile del procedimento amministrativo: dott. Giuliano Santolin

