Settimana della Cultura Ebraica Europea 2019: "Sogni. Una scala verso il cielo"

In occasione della XX Giornata Europea della cultura ebraica, la comunità di Padova propone una settimana di incontri dal 15 al 22 settembre tema "I sogni: una scala verso il cielo". Incontri, film, letture teatrali e visite guidate portano quest’anno l’attenzione sul profondo significato dato al mondo onirico.

Il tema

A partire dalla tradizione ebraica, l’uomo ha affidato al sogno funzioni e significati riguardanti il destino dei singoli e dell’umanità. Con il sogno ha interpretato la sua situazione esistenziale e sviluppato il contatto con il trascendente e il divino. Attraverso la visione onirica ha creato relazioni con il tempo, con gli antenati e con il futuro.

Programma

Domenica 15 settembre

Ore 20.30

Saluti delle autorità e presentazione della Giornata Europea della Cultura Ebraica

Ore 21

Proiezione de "Il violinista sul tetto" di Norman Jewinson, USA 1971. Il film è introdotto dal regista Denis Brotto, docente di cinema presso il DiSLL Università degli studi di Padova. Ambientato in un immaginario shtetl ebraico della Russia zarista nel 1905, il film è tratto dal libro Tevye il lattivendolo di Sholem Aleichem.

Entrata a offerta libera fino ad esaurimento posti

prenotazione obbligatoria: padovaebraica@ coopculture.it

Giovedì 19 settembre

Ore 21

La seconda serata in programma per la settimana della cultura ebraica è dedicata al teatro e alle letture di testi originali accompagnati dalla musica. "Messia e rivoluzione" è uno spettacolo di Miriam Camerini e Angelo Baselli, condotto da una voce narrante intervallata da letture sceniche e brani musicali Yiddish. L’evento teatrale racconta la storia del Bund, il primo partito socialista ebraico, dalla sua nascita nel 1897 a Vilnius, al suo tragico epilogo con le due grandi rivolte dei ghetti di Vilna e di Varsavia.

Entrata a offerta libera fino ad esaurimento posti

prenotazione obbligatoria: padovaebraica@ coopculture.it

Domenica 22 settembre

Ore 11

Al museo della Padova Ebraica, tavola rotonda sul tema della Giornata della Cultura Ebraica:

"Il sogno nella tradizione ebraica, nella psicoanalisi e nell’arte"

Ne parlano il rabbino capo di Padova Adolfo Locci, la psicoanalista Maria Vittoria Costantini e l’artista Tobia Ravà. I partecipanti mettono a confronto le modalità di interpretazione dei sogni, attraverso il “filo rosso” della cultura ebraica, dalla Bibbia, la mistica ebraica e il pensiero freudiano, fino alle opere dei surrealisti e di Marc Chagall.

Dalle 12.30 alle 15

Visite guidate al museo e alla sinagoga

Ore 17

Al museo della Padova Ebraica presentazione del libro "Ho fatto un sogno" di Masal Pas Bagdadi, storie di amore e ricerca tra realtà e sogno. L’autrice racconta come sia partita dall’interpretazione di un sogno per ripercorrere la sua storia familiare. Dal ghetto di Damasco al cimitero di Tel Aviv, porta indietro i suoi cari per farli vivere come allora, anche nel tempo di una sola notte.

Per tutta la giornata sarà possibile accedere alla sinagoga italiana con visite guidate a partenza fissa: i turni si tengono alle ore 9.30, 10.15, 11, 11.45, 12.30, 15, 15.45, 16.30.

Sarà possibile visitare i cimiteri storici di via Wiel e, per l’occasione, di via Campagnola alle ore 10 e 11 e nel pomeriggio alle 15.30, presentandosi sul posto.

Tutti gli eventi della giornata sono a ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili

É gradita la prenotaizone: padovaebraica@ coopculture.it

Contatti

Museo della Padova Ebraica

via delle Piazze, 26

www.museopadovaebraica.it

padovaebraica@coopculture.it

049.661267