Settimana europea della mobilità sostenibile 2019 a Padova, tutti gli appuntamenti

Il Comune di Padova aderisce alla “Settimana europea della mobilità sostenibile”, una iniziativa che si svolge tutti gli anni per incoraggiare i paesi e le città a introdurre e promuovere misure di trasporto sostenibile e invitare le persone a sperimentare alternative all’auto.

L’edizione 2019, con il tema “Camminare e andare in bicicletta in sicurezza”, vuole dare risalto ad una modalità di trasporto troppo spesso sottovalutata: il camminare.

Scarica il programma con tutti gli eventi

Oltre a numerosi eventi promossi nel corso della settimana, in collaborazione con Padova Bike City, l’Amministrazione comunale ripropone l’iniziativa “Una bici in Comune” in cui i componenti di Giunta e Consiglio comunale e tutti i dipendenti sono invitati ad utilizzare la bicicletta negli spostamenti casa-lavoro.



Al temine della “Settimana europea della mobilità sostenibile” si tiene, nella giornata di domenica 22 settembre, la “Domenica sostenibile - Vivi la città senza auto“.

Programma

Il programma dettagliato con le modalità di partecipazione alle singole iniziative è scaricabile dalla sezione “Documenti” di questa pagina.

Lunedì 16 settembre

Sfida europea “ Social biking challenge “

La sfida, aperta a tutte le città europee, inizia il 16 settembre e dura tre settimane. Per partecipare alla sfida è sufficiente scaricare l’applicazione mobile “BikePrints” disponibile gratuitamente nell’Apple store e nel Play store.

Dalle ore 15.30, presso il Consorzio Zip, galleria Spagna, 35 (Sala Consiglio 6° piano)

Mobilità sostenibile in zona industriale: proposte e soluzioni alternative. A cura di Consorzio Zona industriale di Padova e Comune di Padova.

Sfida europea “ “ La sfida, aperta a tutte le città europee, inizia il 16 settembre e dura tre settimane. Per partecipare alla sfida è sufficiente scaricare l’applicazione mobile “BikePrints” disponibile gratuitamente nell’Apple store e nel Play store. Dalle ore 15.30, presso il Consorzio Zip, galleria Spagna, 35 (Sala Consiglio 6° piano) Mobilità sostenibile in zona industriale: proposte e soluzioni alternative. A cura di Consorzio Zona industriale di Padova e Comune di Padova. Mercoledì 18 settembre

alle ore 12 a Palazzo Moroni, Sala Bresciani Alvarez

Conferenza stampa del concorso “ Raccogliamo Miglia Verdi “

Presentazione del concorso che invita gli studenti di Padova a sfidarsi nel recarsi da casa a scuola e viceversa con mezzi sostenibili (piedi, bici, bus, car pooling) dal 7 ottobre al 2 novembre.

alle ore 12 a Palazzo Moroni, Sala Bresciani Alvarez Conferenza stampa del concorso “ “ Presentazione del concorso che invita gli studenti di Padova a sfidarsi nel recarsi da casa a scuola e viceversa con mezzi sostenibili (piedi, bici, bus, car pooling) dal 7 ottobre al 2 novembre. Giovedì 19 settembre

dalle ore 7.30 alle 9.30, presso alcuni luoghi della città

Giretto d’Italia 2019 . Il Comune di Padova aderisce all'iniziativa che promuove gli spostamenti casa-lavoro in bicicletta (bike to work), organizzata da Legambiente e VeloLove in collaborazione con Euromobility.

dalle ore 7.30 alle 9.30, presso alcuni luoghi della città . Il Comune di Padova aderisce all'iniziativa che promuove gli spostamenti casa-lavoro in bicicletta (bike to work), organizzata da Legambiente e VeloLove in collaborazione con Euromobility. Venerdì 20 settembre

dalle ore 9.30 alle 12 presso il Parco di Villa Berta, via Vigonovese e via San Salvatore

CaMmIn facendo… da casa a scuola insieme. Una canzone sul piedibus, un video sui rischi ambientali e una campagna Instagram su ambiente e futuro sono alcuni dei lavori realizzati dagli alunni della Scuola primaria Ferrari e dagli studenti della Scuola secondaria di primo grado Levi Civita, nell’ambito del progetto educativo “CaMmIn facendo… Progetto di mobilità sostenibile”.

Inoltre

Servizio straordinario di marcatura gratuita delle bici.

Sabato 14 settembre - dalle ore 9 alle 12

Torre Orologio, Sala Nassiriya​

- dalle ore 9 alle 12 Torre Orologio, Sala Nassiriya​ Lunedì 16 settembre - dalle ore 9 alle 12

Informambiente via dei Salici, 35

- dalle ore 9 alle 12 Informambiente via dei Salici, 35 Martedì 17 settembre - dalle ore 9 alle 12

Biblioteca Arcella, via J. Da Ponte 7

- dalle ore 9 alle 12 Biblioteca Arcella, via J. Da Ponte 7 Mercoledì 18 settembre - dalle ore 9 alle 12

Azienda ospedaliera (area interna Ospedale)

- dalle ore 9 alle 12 Azienda ospedaliera (area interna Ospedale) Giovedì 19 settembre - dalle ore 9 alle 12

Quartiere 6 – sede Altichiero, piazza Astichello

- dalle ore 9 alle 12 Quartiere 6 – sede Altichiero, piazza Astichello Venerdì 20 settembre - dalle ore 9 alle 12

Arpav, via Ospedale, 24

Per informazioni

Informambiente - Settore Ambiente e Territorio - Comune di Padova

via Dei Salici, 35 (Guizza) - Padova

telefono 049 8205021

orario: martedì e giovedì dalle 10 alle 17; mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13

email informambiente@comune.padova.it

via Dei Salici, 35 (Guizza) - Padova telefono 049 8205021 orario: martedì e giovedì dalle 10 alle 17; mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13 email Servizio Mobilità - Settore Urbanistica, Servizi Catastali e Mobilità

telefono 049 8204840

email mobilita@comune.padova.it

telefono 049 8204840 email Settore Polizia Locale e Protezione Civile

via Gozzi, 32 - Padova

telefono 049 8205100

orario: martedì e giovedì dalle 10.30 alle 13 , giovedì dalle 8 alle 14

email poliziamunicipale@comune.padova.it