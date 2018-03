Settimana della prevenzione oncologica: tutte le iniziative proposte dallo Iov

Ormai da 17 anni la Settimana della prevenzione oncologica promossa dalla Lilt (Lega italiana per la Lotta ai Tumori) coinvolge in tutta Italia e anche nel Veneto specialisti, clinici e cittadini nella condivisione della necessità di combattere le neoplasie seguendo alcune semplici regole di comportamento nella propria vita quotidiana.

Anche lo Iov-Irccs, fedele alla propria mission di centro di diagnosi, cura, ricerca e prevenzione, in occasione della Settimana della prevenzione 2018, dal 17 al 24 marzo, ha messo a punto un insieme di iniziative che, come illustrato da Giuseppe Opocher “si rivolgono a tutti i cittadini per richiamare l’attenzione sull’importanza della prevenzione in campo oncologico come massima espressione della cura della propria salute e dei propri cari. Questo nella consapevolezza che ogni istante della nostra vita quotidiana può essere speso bene come investimento su un futuro più ricco di salute”.

“Le attività di prevenzione sono sempre al centro dell’attenzione della Regione Veneto - sottolinea Francesca Russo, direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare e Veterinaria della Regione - grande impegno viene portato avanti dalla nostra regione proprio nel promuovere nella popolazione la consapevolezza di acquisire comportamenti salutari, per migliorare la qualità di vita. Sappiamo, infatti, che ogni attività realizzata oggi sul nostro territorio, in futuro, si tradurrà in un cambio di cultura della salute. Se un domani avremo un Veneto più forte e sano, lo dobbiamo anche a tutte quelle iniziative di prevenzione che vengono messe in atto in queste giornate dalle Aziende Sanitarie, che noi appoggiamo con convinzione”.

Codice Europeo contro il cancro

Durante la settimana verrà data dallo Iov e dai suoi specialisti massima visibilità e diffusione al “Codice Europeo contro il cancro: 12 modi per ridurre il rischio di cancro”, un documento della Commissione Europea e dell’Agenzia Internazionale per la Ricerca contro il Cancro (Iarc) che contiene gli elementi basilari di una quotidianità salubre.

Non fumare. Non usare tabacco in alcuna forma

Rendi la tua casa libera dal fumo

Tieni il tuo peso sotto controllo

Sii attivo nella vita quotidiana: limita il tempo in cui stai seduto

Mantieni una sana alimentazione

Se bevi alcolici, limitane il consumo

Evita le scottature solari; proteggi in particolare i bambini

Sul posto di lavoro limita l’esposizione ad agenti cancerogeni

Valuta il livello di radiazioni naturali di radon a cui sei sottoposto

L’allattamento al seno riduce il rischio di cancro della mammella

Fai vaccinare i tuoi figli

Partecipa agli screening

“L’importanza della diffusione del Codice Europeo contro il cancro è per noi estremamente rilevante - sottolinea Stefano Realdon responsabile dell’unità operativa di Endoscopia digestiva - perché contiene dodici suggerimenti di immediata comprensione e di facile attuazione: più raccomandazioni vengono seguite, minore è il rischio di cancro. Vorrei ricordare che si stima che in Europa quasi la metà dei decessi per cancro potrebbe essere evitata se venissero messe in atto queste raccomandazioni”.

Le attività dello Iov

Le attività proposte dallo Iov-Irccs durante la Settimana della prevenzione vanno a proporsi e disseminarsi sul territorio, per arrivare il più possibile a contatto con le persone e le famiglie. Si tratta di attività di diversa natura, che in alcuni appuntamenti coinvolgono specialisti dello Iov.

Attività pubbliche e sociali

Sabato 17 marzo, ore 10

A spasso con lo Iov

Incontro divulgativo e dimostrativo di Nordic Walking nel Parco Iris di Padova

L’evento sarà in collaborazione con Nordic Walking Smile, CSI Padova e LILT-Padova

Giovedì 22 marzo, ore 20.30

Corri per Padova

Insieme per la Prevenzione con il team di Run for Iov

Sabato 24 marzo, ore 10

Allenamento open con la squadra femminile di Dragon Boat Ugo

alla Canottieri di Padova in via Polveriera

Incontri con la cittadinanza in tema di prevenzione oncologica

Lunedì 19 marzo, ore 18.30-19.30

Centro Commerciale Ipercity di Albignasego

Despar e Iov insieme per la prevenzione oncologica

Prevenzione del tumore al seno, con il dr. Carlo Alberto Giorgi

Mercoledì 21 marzo, ore 18.30-19.30

Centro Commerciale Ipercity di Albignasego

Despar e Iov insieme per la prevenzione oncologica

La corretta alimentazione per la prevenzione dei tumori, con il dr. Daniele Nucci

Giovedì 22 marzo, ore 19-20.30

c/o Istituto Oncologico Veneto

Prevenzione e cura del melanoma, con il dr. Luca Campana e l’associazione Piccoli Punti Onlus

Venerdì 23 marzo ore 18.30-19.30

Centro Commerciale Ipercity di Albignasego

Despar e Iov insieme per la prevenzione oncologica

Prevenzione, diagnosi e cura del melanoma, con il dr. Marco Rastrelli

Sabato 24 marzo, ore 17.30- 19

Prevenire i tumori si può (Insieme all’Associazione Medica Patavina e Comitato@maniuniteperpadova)

Incontro con i Medici dello Iov alla Sala Verde del Pedrocchi con:

dr.ssa Mariateresa Nardi - L’ alimentazione nella prevenzione dei tumori

dr.ssa Giulia Zago - Perché e come smettere di fumare

dr.ssa Francesca Bergamo - La prevenzione del tumore del colon tra screening e stile di vita

Concorso fotografico

Scatta la Prevenzione (17 marzo -17 maggio)

Concorso fotografico sui temi degli stili di vita e della prevenzione in collaborazione con la Fondazione le 5 Vie di Giorgio