Settimana della Sociologia a Padova gli appuntamenti a Padova

Se è diventata celebre la frase di Gesualdo Bufalino secondo la quale “il sociologo è colui che va alla partita di calcio per guardare gli spettatori”, è vero però che dal 14 al 19 ottobre saranno gli eredi di Auguste Comte a mettersi al centro del “campo” per spiegare i grandi mutamenti sociali in atto. Saranno in mezzo a una “Piazza grande” quanto la città, per offrire strumenti e interpretazioni di quel che accade in tema di partecipazione attiva, razzismo, sessismo, spiritualità, affetti, nuove tecnologie, giustizia climatica e alimentazione.

I docenti del Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata dell’Università di Padova hanno così organizzato sei incontri, aperti al pubblico, che si terranno parallelamente alla "Settimana della sociologia" tenuta in tutta Italia nella medesima settimana.

Scarica tutto il programma nel dettaglio

La filosofia che permea l’iniziativa nazione ha un duplice scopo: quello di evidenziare la capacità della Sociologia di leggere i mutamenti sociali in atto, sia come tendenze macro a livello complessivo, sia collocandoli nei concreti contesti territoriali. Una disciplina dunque in grado di intrecciare la riflessione teorica e il confronto internazionale con le analisi di realtà specifiche e di dare concretezza alle stesse riflessioni teoriche. In secondo luogo quello di rimarcare che l’Università non ha solo un ruolo fondamentale nella ricerca e nella formazione superiore ma è, può, e deve essere la sede privilegiata di un confronto e di positivo rapporto con le istituzioni e con gli attori sociali presenti sul territorio, in una logica di apertura e di confronto.

«In occasione della terza edizione della Settimana della Sociologia 2019, promossa dalla Conferenza dei Direttori dei Dipartimenti di area sociologica, i sociologi e le sociologhe dell’Università di Padova propongono una serie di sei eventi di dialogo e interazione con cittadini/e ed altre organizzazioni sociali. La scelta di uscire dall’università -sostengono gli organizzatori degli eventi padovani Paolo Magaudda, Federico Neresini, Stefano Sbalchiero, Luca Trappolin e Francesca Alice Vianello- e di interagire con spazi altri rispetto alle aule e alle sedi accademiche sta a rimarcare la ricerca di un rinnovato dialogo tra accademia e società civile per condividere strumenti analitici utili a comprendere i mutamenti sociali in atto. I dibattiti sono aperti al pubblico e non richiedono prenotazione».

Programma a Padova

Si parte lunedì 14 ottobre alle 17.30 nella Sala Consiliare di via Curzola 15 a Padova con il tema “Tra partecipazione e controllo. Le diverse forme della convivenza urbana” che vede la partecipazione al dibattito aperto al pubblico Francesca Vianello dell’Università di Padova, la giornalista del Corriere del Veneto Roberta Polese, Gianfranco Bettin della Municipalità di Marghera e lo scrittore Wolf Bukowski.

Alle 20.30 di mercoledì 16 ottobre nella Sala civica del Fronte del Porto in via Santa Maria Assunta, 20 sempre in città, è la volta di “(Ri)conoscere il razzismo e il sessismo. Un dialogo tra sociologia e documentario sociale” preceduto dalla proiezione di "Che fare quando il mondo è in fiamme?" di Roberto Minervini, cui seguiranno gli approfondimenti di Annalisa Frisina e Mackda Ghebremariam Tesfau dell’Università di Padova, Vittorio Iervese di UniMore e Festival dei Popoli.

“La spiritualità in parole. Discussione a partire da una ricerca sui giovani” è il terzo incontro settimanale alle ore 15.30 di giovedì 17 ottobre all’Istituto Teologico Sant'Antonio dottore di via San Massimo 25 a cui intervengono Giuseppe Giordan, Enzo Pace e Stefano Sbalchiero dell’Ateneo patavino, Giuseppe Quaranta dell’Istituto Teologico Sant'Antonio dottore e Assunta Steccanella della Facoltà Teologica del Triveneto. Sempre giovedì 17 ottobre alle ore 20.30 al Collegio Universitario Don Nicola Mazza in via Savonarola 176 Paolo Giardullo, Marco Scarcelli e Renato Stella dell’Università di Padova si confrontano su “Gli usi erotici e affettivi delle nuove tecnologie”.

Venerdì 18 ottobre alle ore 17 nella Sala Caduti di Nassiriya di Piazza Capitaniato 20 al centro del dibattito sarà “Giustizia climatica e movimenti ambientalisti” con Claudia Mantovan e Francesca Vianello dell’Università di Padova, Luigi Pellizzoni, Università di Pisa, Dario Padovan, docente dell’Università di Torino, Alfredo Alietti di quella di Ferrara, Stefania Barca dell’Ateneo di Coimbra, e Anna Brusarosco dell’Associazione “Poveglia per tutti” come relatori.

Infine sabato 19 ottobre alle ore 10 la settimana si conclude in Piazzale Cuoco al Quartiere Guizza con gli interventi su “Cibo e alimentazione nella società contemporanea” di Claudio Riva e Francesca Setiffi dell’Ateneo patavino e Domenico Secondulfo dell’Università di Verona.

Tutti gli appuntamenti su: http://www.settimanadellasociologia.it/

https://ilbolive.unipd.it/index.php/it/event/incontri-societa

Gallery