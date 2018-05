Settimana della tiroide 2018, controlli gratuiti in Via Oberdan

Dal 21-25 maggio, il campus della salute torna a Padova in occasione della settimana mondiale della tiroide, in Via G. Oberdan vicino al Comune di Padova, l’ambulatorio mobile della Croce Verde e le tende della protezione civile con visite ed ecografie della tiroide e visite di prevenzione rivolte alle principali problematiche di salute, gratuite per la popolazione.

Dettagli

Anche quest’anno torna a Padova il Campus della Salute, iniziativa nata nel 2010 a favore della prevenzione e quindi della salute, in occasione della Settimana mondiale della Tiroide. Il coordinamento di questo progetto è ad opera della Endocrinologia dell’Azienda Ospedaliera/Università di Padova, diretta dal prof.ssa Carla Scaroni coordinatore del Campus della Salute, con il contributo dei collaboratori: Caterina Mian, ValentinaCamozzi, Isabella Merante Boschin, Chiara Sabbadin, Filippo Ceccato e con quello di molti altri medici dell’Azienda Ospedaliera di Padova (Clinica Chirurgica 1, Clinica Medica 3, endocrinologi esperti di osteoporosi, di problemi endocrino-metabolici, internisti con specifiche competenze ematologiche).

I medici volontari saranno a disposizione della cittadinanza tutti i giorni dal 21 al 25 maggio dalle 10 alle 18 con un ambulatorio mobile della Croce Verde, nello spazio antistante via G. Oberdan per la prevenzione delle malattie della tiroide con esecuzione di valutazione clinica ed ecografia gratuite, e distribuzione di materiale informativo: il tutto rivolto a chi non ha mai fatto prima un controllo della tiroide.

Inoltre, nell’ambito del Campus della Salute, nelle giornate del 24-25 maggio in due tende della Protezione Civile Regionale, saranno organizzati ambulatori di prevenzione dedicati alle malattie endocrino-metaboliche, all’osteoporosi, alle malattie di interesse vascolare.

L’associazione Campus Salute Onlus, il cui presidente nazionale è la Prof.ssa Annamaria Colao, è nata dalla volontà e l’impegno di diversi professionisti con lo scopo di promuovere nella popolazione la cultura della prevenzione ed offrire ai cittadini, soprattutto ai più disagiati sotto il profilo socio-economico, visite gratuite attraverso l’allestimento di veri e propri poli-ambulatori nelle piazze Italiane. Ad oggi sono state realizzate circa 100.000 prestazioni.

Con la settimana mondiale della tiroide in tutti i Paesi del mondo, le istituzioni sanitarie riunite nell’Organizzazione Mondiale della Sanità, vogliono richiamare l’attenzione di tutti i medici e della popolazione, sul fatto che le malattie della tiroide sono estremamente diffuse, possono essere prevenute e curate efficacemente nella massima parte dei casi, prima che possano provocare dei danni.

Il tema di quest’anno per la settimana mondiale della tiroide è “Tiroide è Energia”.

Si tratta di un tema a “tutto tondo” che va dalla prevenzione della carenza iodica al benessere e funzione tiroidea.

Infine anche quest’anno ci si avvarrà del supporto non solo di molti medici ma anche di molti volontari della Croce verde di Padova, del Campus della salute e della Protezione Civile, dell’Università, dell’Azienda Ospedaliera di Padova, del Rotaract Padova Euganea e con il supporto del Comune di Padova nell’ambito del progetto Città Sane e della Fondazione Cassa di Risparmio.