"La settimana del Welfare aziendale", incontro con Confartigianato a Padova

Dal 27 novembre al 1 dicembre Confartigianato promuove l'iniziativa "La settimana del Welfare aziendale".

Sempre più imprese italiane investono nel welfare. Ma cos’è davvero il welfare aziendale, quali norme lo regolano e che vantaggi concreti porta nelle imprese?

Per scoprirlo, Confartigianato Padova ha organizzato cinque giorni e cinque tappe sul territorio per informare da vicino le aziende.

L’iniziativa prenderà il via a Padova, lunedì 27 novembre alle ore 12.30, nella sede di Confartigianato, in via Masini.

Gli esperti dell’associazione approfondiranno il quadro normativo di riferimento, i vantaggi fiscali e contributivi per i datori di lavoro e per i lavoratori, oltre che le modalità di adozione di un piano di welfare in azienda.

Interverranno Elisabetta Tono e Mirco di Giuseppe dell’Ufficio Contrattuale, Enrico Viti e Eddy Gusella dell’Ufficio Tributario provinciale e Barbara Mizzon, del Servizio Welfare.

Al termine dell’incontro, è previsto un rinfresco gentilmente offerto dalla pasticceria Le Sablon di Padova.

“Negli ultimi due anni il welfare aziendale è diventato un fenomeno di crescente interesse ed in continuo sviluppo. Questo nuovo strumento, se opportunatamente implementato, può rappresentare per l’impresa una vera e propria leva strategica - spiega Roberto Boschetto, presidente Confartigianato Padova - Non si tratta, infatti, di uno strumento che permette agli imprenditori di poter trasformare i premi di produzione in benefit detassati, ma di un approccio imprenditoriale che ha l’obiettivo di migliorare gli stili di vita a vantaggio del benessere d’impresa. Per questo Confartigianato Padova ha aperto uno specifico servizio dedicato alle aziende che vogliono utilizzare questa interessante opportunità”.