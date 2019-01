Il settore agricolo e l’innovazione dell’eccellenza Made in Italy, incontro a Padova

Smau, insieme a Regione del Veneto e Avepa, organizza un momento di confronto e condivisione con alcune delle realtà più innovative nel mondo dell’agricoltura: startup, imprese digital e aziende del settore.

Un’occasione per delineare nuovi scenari con esperti del tema e istituzioni, per scoprire i progetti più innovativi presentati da startup e imprese digital che offrono soluzioni a supporto della trasformazione del settore e per conoscere le esperienze delle aziende che hanno già raccolto la sfida diventando dei modelli d’innovazione e dei promotori di un’agricoltura 2.0. Un'occasione quindi per guardare all'esterno, prendere spunti e arricchire le proprie conoscenze e il proprio network, entrando in contatto con realtà altamente innovative, avviare un confronto su idee e progetti per rinnovare la propria attività e capire dalle aziende del settore agricolo come si stanno muovendo per stare al passo con il mercato.

L’evento rappresenta il primo appuntamento di un percorso che vede Regione Veneto e Smau insieme nel fornire un’occasione concreta di confronto alle imprese e agli operatori del territorio sui temi di massima attualità nell’ecosistema economico e sociale della Regione. Momento centrale di questo percorso sarà Smau Padova 2019, in programma il 28 e 29 marzo, dove alcuni dei progetti più innovativi delle imprese della domanda riceveranno il Premio Innovazione Smau.