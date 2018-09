Sfilata di moda tradizionale cinese allo Spazio Biofera

Sabato 8 settembre, ore 17, a Spazio Biofera in via San Martino e Solferino 5/7, in programma un festa organizzata dalla associazione Italo-cinese Chanyi e dalla associazione Health&Care Culturale e Sportiva di Padova con una sfilata di moda tradizionale cinese, musica cinese, canti, poesia.

Siete tutti invitati a festeggiare insieme, sarebbe bello se indossaste anche voi abiti cinesi (anche soltanto una sciarpa...).

L’evento sarà anche l’occasione per ammirare la mostra "Qipao - l’abito femminile cinese".

