Sfruttare al meglio il social selling, corso all'Ascom di Padova

Come sfruttare il social selling per migliorare il personal e il corporate brand?

Grazie al contributo di Luca De Berardinis (consulente e docente in Web Marketing Strategico) Ascom Formazione Padova organizza per il 18 e il 19 di ottobre “LinkedIn e il Social Selling”, un corso specificamente dedicato a fornire una panoramica completa sul social selling e, in modo particolare, su LinkedIn come strumento utile a migliorare il personal brand di un professionista in un contesto aziendale.

LinkedIn non è un social network come tanti altri. Il suo obiettivo principale è favorire relazioni professionali. È una piattaforma B2B, anzi in realtà è H2H, cioè Human 2 Human perché le relazioni si stabiliscono tra persone e non tra aziende. Se si ha una strategia e si conoscono bene gli strumenti principali di questa interessante piattaforma, è possibile fare personal branding incrementando il valore percepito e aumentando il passaparola positivo per l’azienda che si rappresenta.

Per informazioni su costi e modalità di iscrizione contattare l’Ufficio Marketing (Davide Barollo – 049 8209796 – davide.barolllo@ascompd.com) oppure l’Ufficio Formazione (Matteo Galletto – 049 8209826 – matteo.galletto@ascompd.com).

