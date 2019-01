"Se tutta l'Africa...", incontro di geopolitica per “Sguardi sul mondo” a Ponte San Nicolò

Gli incontri di geopolitica “Sguardi sul mondo”, pensati come un invito a porre domande su realtà complesse, per superare pregiudizi e allargare il nostro sguardo sulla realtà, si traducono in spazi di incontro per capire il mondo nel contesto dei conflitti della società contemporanea attraverso la voce di giornalisti, studiosi, organismi internazionali.

Dal 25 gennaio al 22 marzo nel corso di sette incontri esperti e protagonisti dialogano con un pubblico ampio con l’impegno di rendere accessibili argomenti articolati e complessi utilizzando un linguaggio informato ma chiaro e immediato.

Primo appuntamento

Venerdi 25 gennaio, ore 20.45 - Centro culturale Mario Rigoni Stern

"Se tutta l'Africa..."

panoramica sulle macro questioni africane con Daniele Bellocchio, giornalista, autore di reportage

Partecipazione