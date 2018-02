Incontro “Uno sguardo su Gaza” con Meri Calvelli nella sede di Banca Etica

L'Associazione per la pace e l'Associazione di cooperazione e solidarietà - Acs organizzano un incontro con Meri Calvelli, rappresentante di Acs in Palestina che opera da anni in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza, dove la popolazione vive sotto l’attacco costante dell’esercito israeliano.

Introduce Tatjana Bassanese, responsabile per Acs dei progetti in Palestina.

L'incontro viene aperto dalla proiezione del documentario “Shujayya” di Mohammed Almughanni, finalista al Nazra Palestine short film festival 2017.

Iniziativa realizzata con il contributo dell'Assessorato alla cooperazione internazionale del comune di Padova.

L'evento è in programma lunedì 19 febbraio alle 20.45 nella sala Peppino Impastato di Banca Etica a Padova.

Informazioni

Associazione di cooperazione e solidarietà - Acs

info@acs-italia.it