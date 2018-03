“Uno sguardo al passato”, mostra sull’emigrazione italiana a Cittadella

L’ANEA (Associazione Nazionale Emigrati ex-Emigrati in Australia e Americhe) con il patrocinio dell’Ambasciata Australiana di Roma, della Regione Veneto e del Comune di Cittadella, terrà dall’8 al 13 marzo 2018 una mostra sull’emigrazione italiana.

Questa mostra fotografica, e non solo, vuole essere un mezzo efficace per far conoscere la portata dell’emigrazione italiana all’estero, 27 milioni di italiani sono stati “stranieri” in tutti i continenti.

Orario di apertura:

da lunedì a sabato: 8-13.30 e 16-19.

Domenica: 10-13 e 16-19

Ingresso libero.

Info web http://www.comune.cittadella.pd.it/news/uno-sguardo-al-passato-mostra-sullemigrazione-italiana