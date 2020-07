"Scespir in diaeto" ovvero "Shakespeare in dialetto veneto", spettacolo a Carmignano di Brenta

Sabato 18 luglio, in piazza Marconi a Carmignano di Brenta, il cartellone di "Estate in Cultura" proposto dall'Amministrazione comunale e curato dall'Associazione Tempi e Ritmi propone alle ore 21.15 lo spettacolo comico "Scespir in diaeto" ovvero "Shakespeare in dialetto veneto", con i tre cabarettisti del “Bepi e Maria Show” (Davide "Ciccio" Boato, Davide Stefanato e Fred).

Scarica il programma completo

Da più di vent'anni sui palcoscenici dei teatri, delle piazze e delle tv locali del Veneto, i tre hanno deciso di misurarsi con l’arte del grande bardo William Shakespeare, il più importante drammaturgo inglese mai esistito.

Per l’occasione hanno deciso di adattare in lingua veneta la sua prosa, sicuramente provocando lo sdegno dei puristi, ma anche realizzando uno dei più divertenti spettacoli in circolazione.

Fra l’ampia produzione di Shakespeare la scelta è caduta su quelle commedie che ha ambientato nella nostra regione e quindi il pubblico potrà gustare brani tratti da: “La Bisbetica Domata”, “Il Mercante di Venezia” e “Giulietta e Romeo”, riveduti e corretti dallo scatenato e verace umorismo di Fred, Ciccio e Stefanato.

Il gruppo cabarettistico, al debutto dopo la pausa forzata del lock-down, annuncia: "Amanti del grande teatro... tenetevi alla larga! Appassionati della comicità travolgente Made in Veneto: accorrete a frotte!" .

Ingresso e orari

Ingresso gratuito.

Prenotazione e accesso alla platea dalle ore 20 presso l'area spettacoli.

Info web

https://www.facebook.com/comunecarmignanodibrenta