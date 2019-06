Shamanica Eco Fest al parco Roncajette

Il Parco Roncajette ospiterà il 21 e 22 giugno Shamanica Eco Fest, patrocinato dal Comune di Padova, il primo Festival dedicato allo Sciamanesimo e alla Protezione della Natura.

Nato da un gruppo di professionisti con l’intento di recuperare la saggezza sciamanica e le sue pratiche ancestrali, per riproporre in chiave moderna la sensibilità ai valori ecologici e di protezione dell’ambiente, Shamanica ospiterà workshop esperienziali, cerchi sciamanici, incontri, conferenze e performance.

Il festival vuole avere un impatto ambientale minimo, sarà infatti a bassissimo utilizzo di elettricità, e si punta a ridurre al minimo la creazione di rifiuti. Inoltre per ogni biglietto venduto un euro sarà devoluto al progetto Wow Nature (www.wownature.eu) per il rimboschimento di due aree verdi di Padova (in zona Mortise e Chiesanuova) e del bosco di Enego devastato dal maltempo nell’ottobre 2018.

Ospite d’onore lo sciamano Nagual Xiukiauitzin, direttamente dal Messico. A lui si affiancheranno Zanemvula, sangoma di tradizione africana, Sam Manawa, Maori dalla Nuova Zelanda, e molti professionisti tra cui Paolo Serioli, Daniela Martellotti, Angelo Iotti, Massimo e Sana, Tomico, Antonio Irre, Ingrid Zorini, Chiara Veronese, Enrico Unterholzner, Aulò teatro.

Venerdì 21 giugno alle 19 si terrà la Cerimonia Sciamanica di Apertura dell’Evento e la Celebrazione del Solstizio, guidata da Zanemvula, sangoma di tradizione africana. Verrà acceso il fuoco sacro, proposti spettacoli di fuoco ed un concerto meditativo con l’Hangdrum di Tomico.

Sabato 22 giugno una giornata intensa di festival, a partire dalla sessione di Yoga Sciamanico (alle 8.30), a cui seguiranno sessioni di workshop, conferenze, spettacoli ed eventi, fino a giungere alla conferenza conclusiva (alle 19), che vedrà coinvolti tutti gli operatori, e alla Notte delle Danze e dei Tamburi (alle 21), condotta da Xiukiauitzin, sciamano nativo Nagual.

Il programma completo e i costi di ingresso sul sito http://shamanica.org/it

Contatti

Segreteria Organizzativa: Shamanica ASD

email: info@shamanica.org

facebook: Shamanica ECO Festival (@shamanicafestival)

Evento FB: https://www.facebook.com/events/2304385683154311/

