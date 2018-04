Shantel and Bucovina Club Orkestar a Sherwood Festival

Sabato 7 luglio Sherwood Festival accoglie sul palco Shantel and Bucovina Club Orkestar con il "30 years of Club Guerilla Tour".

Orari

Apertura cancelli: ore 19

Inizio concerto Mainstage: ore 21

Shantel and Bucovina Club Orkestar

Stefan Hantel, in arte Shantel, poliedrico musicista e produttore tedesco con origini divise tra Romania e Ucraina, è il l’imperatore di un magico mix tra musica dell’Est e battito hi-tech, conosciuto soprattutto per i lavori con la sua orchestra gitana Bucovina Orchestra. Dalla sua vanta premi e riconoscimenti internazionali: con l’album “Bucovina Club Vol. 2” è stato votato miglior album dell’anno dalla rivista inglese Songlines, e ha avuto ampie citazioni sulle bibbie della musica Rolling Stone e NME.

Tra ritmi sincopati, spruzzatine di jazz, tinte balcaniche e gitane ed elettronica europea, senza tralasciare un ricordo vintage, quello di Shantel è un bellissimo esempio di contaminazione di generi e stili. Proprio come succede in quelle bancarelle di spezie, dove accanto alla cannella e allo zenzero ci sono lo zafferano, poi la curcuma, la menta e la paprika: non capisci bene che profumo ci sia nell’aria, ma capisci che il mix è di quelli buoni.

Biglietti

Ingresso "1 euro può bastare"

Informazioni

