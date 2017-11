Sharti Yoga, una giornata di yoga dedicata al corpo e all'energia della donna a Padova

Domenica 26 novembre l’Himalayan Center di Padova organizza con Nadeshwari Joythimayananda un incontro di yoga disegnato e dedicato completamente al corpo e all'energia della donna.

Una giornata per ritrovare il proprio equilibrio e la propria femminilità quella organizzata all’Himalayan Center di via Barbarigo, che ha scelto di invitare Nadeshwari Joythimayananda, nata in Sri Lanka e cresciuta in Italia, dottoressa in tecniche erboristiche che ha acquisito la conoscenza dell’Ayurveda e dello Yoga sotto la guida del padre Vaidya Swami Joythimayananda, fondatore della scuola Joytinat. É ideatrice e autrice di Matrika-Consciousness Development, rivista transculturale online.

Lo yoga proposto da Nadeshwari è inclusivo ed esclusivo, non si ferma alle asana e non divide il mondo spirituale da quello materiale. Nella pratica che trasmette si crea un incontro continuo fra l’esperienza del corpo fisico volto a vivere fluidità, vigore o stasi e l’approccio energetico al sentiero spirituale; utilizza varie tecniche tra cui Pranayama, Mantra, Dharana e rituali dalla tradizione indiana.

PROGRAMMA

La giornata inizia alle 9.15 e prevede momenti teorici legati allo Shakti Yoga, la forma proposta da Nadeshwari, momenti di danza Sacred Shapes, un rituale antico che, attraverso il movimento consapevole e l’invocazione, può risvegliare il divino femminile dall’interno.

Ci sarà un pranzo condiviso e una nuova immersione nelle pratiche yoga dalla ripetizione consapevole della sequenza del Surya Namaskar (Saluto al Sole), in cui vengono introdotte le Mudra e le posture della Shakti raffigurate negli antichi templi indiani, allo Yoni Yoga, dove si impara a muovere e a far arrivare in tutto il corpo l’energia sottile del potenziale creativo che si genera ogni mese nel ventre, e il Narda Yoga, lo Yoga del suono, guidato da Nadeshwari Joythimayananda

PARTECIPAZIONE

L’incontro è a pagamento e a numero chiuso ed è necessaria la prenotazione

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

info.himalayancenter@gmail.com

347.1838408 (Lara)

www.nadeshwari.com

