"Sherlock Jr." e "Il Monello" per MPX Classic a Padova

Prosegue all’MPX la rassegna MPX CLASSIC: il piacere dei grandi film del passato nell’alta definizione del cinema digitale. Una prestigiosa vetrina di occasioni uniche e imperdibili che l'MPX, in collaborazione con i docenti e i corsi di cinema dell'Università di Padova, dedica durante la stagione al pubblico che ama il cinema del passato più bello.

Il prossimo appuntamento della rassegna è giovedì 12 gennaio con un evento speciale dedicato al cinema comico: in programma i capolavori "SHERLOCK JR." (USA 1925, 45’) di e con Buster Keaton e "IL MONELLO" (The Kid, USA 1921, 60’) di e con Charlie Chaplin, che verranno proposti uno dopo l’altro in un doppio programma (inizio proiezioni ore 16.30 - 18.40 - 21).

"Sherlock Jr." racconta di un proiezionista, lettore di gialli, che durante una proiezione si addormenta ed entra in sogno in un film dove si trova a dover risolvere un caso di furto. "Il Monello" racconta di una ragazza madre che abbandona il figlio: lo raccoglie Charlot che lo alleva, lo salva dall’orfanotrofio e lo fa complice delle sue “malefatte”.

Charlie Chaplin vs Buster Keaton. È meglio la felicità possibile di Chaplin o il cinema impossibile di Keaton?

Due classici della storia del cinema in un doppio programma in versioni restaurate.

Da un lato, il celeberrimo "Il Monello", capolavoro eterno con cui Chaplin, per la prima volta, fece ridere e piangere gli spettatori di tutto il mondo, mescolando farsa e poesia, melodramma e comicità, e raccontando la condizione umana e i suoi sentimenti più profondi.

Dall’altro, uno dei film più incredibili di Keaton, "Sherlock Jr.", nel quale il geniale comico dall’espressione impassibile sogna di entrare e uscire dallo schermo cinematografico in un susseguirsi di gag surreali e irresistibili. Chi vincerà per gli spettatori di oggi?

Il film saranno proposti in versioni restaurate in digitale ad alta definizione grazie al progetto Il Cinema Ritrovato al cinema della Cineteca di Bologna.

L’iniziativa è organizzata da MPX in collaborazione con i docenti e i corsi di cinema dell’Università di Padova.

BIGLIETTI

Intero 6.50 euro - ridotto 5.50 euro - ridotto studenti 4.50 euro

INFORMAZIONI

www.multisalampx.it - 049.8774325 (orari apertura cinema).