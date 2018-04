Sherwood Goes Hardcore 4 a Sherwood Festival

Martedì 26 giugno a Sherwood Festival torna Sherwood Goes Hardcore sul second stage della manifestazione.

Orari

Apertura cancelli: ore 19

Line Up

SLANDER & DJ CRAIM

DISCOMFORT

DESPITE EXILE

OLTREZONA

CONFINE

Per il quarto anno consecutivo, sul palco dello Sherwood Festival, va in scena una giornata dedicata interamente alla musica Hardcore: Sherwood Goes Hardcore 4.

Un festival nel festival creato in collaborazione con Trivel Collective e Venezia Hardcore, collettivi propositivi e stabili che affondano le loro radici nella scena indipendente veneta e che quest'anno porteranno al Park Nord dello Stadio Euganeo una line-up esplosiva.

Per questa edizione l'headliner della giornata sarà proprio il gruppo di punta della label veneziana, gli Slander, che andranno in scena con la prima data estiva del loro “Calunnia Tour”, affiancati dal funambolico turntablist fiorentino DJ Craim (Dj ufficiale di Kaos One).

Ospiti

Gli Slander sono ormai uno dei gruppi hardcore italiani contemporanei più conosciuti nella nostra penisola e all'estero, agitatori della scena dell'Hardcore veneto e instancabili macchine da tour. Con il loro EP “Calunnia”, uscito per FOAD Records, spostano un po’ il tiro del loro hardcore / thrashcore verso lidi maggiormente crossover impreziosendo il loro live con gli scratches di Dj Craim, talentuoso dj e produttore che ha già fatto risaltare il suo nome in diverse competizioni internazionali di turntablism e fatto parte di importanti progetti come Artificial Kid e Good Old Boys.

Durante la giornata si esibiranno anche altre quattro band: Discomfort, Despite Exile, Oltrezona e Confine.

Anche i Discomfort vengono da Venezia e sono considerati una delle band più interessanti del panorama underground italiano. Il loro sound è difficilmente riassumibile in poche parole e fonde insieme black metal, hardcore, sludge e blast beat infernali.

I Despite Exile invece vengono da Udine e sono nati nel 2010 dalle ceneri dei Farseer Scream. La band friulana ha saputo attirare rapidamente l’attenzione del pubblico in tutta Italia anche attraverso “Sentience”, il suo album d’esordio discografico nel 2013 e sono stati consacrati dal loro ultimo lavoro “Relics” uscito nel 2017 per l'etichetta tedesca Lifeforce Records.

Gli Oltrezona sono un gruppo moshcore/harcore veneto nato nel 99/2000. Gli Oltrezona hanno alle spalle un'intensa attività live, con svariate esperienze importanti, tra cui l'esibizione nel secondo giorno del Gods of Metal 2008, a fianco ad artisti come Dillinger Escape Plan, Carcass, Testament, Meshuggah e Slayer. Ogni elemento del gruppo proviene da esperienze musicali diverse e la loro fusione ha dato vita ad un genere molto duro e violento. Gli Oltre Zona propongono canzoni in Inglese, Spagnolo e Italiano, un gruppo tutto da scoprire e da vedere ai concerti, dove assicurano presenza scenica e un muro sonoro da levarvi via i vestiti di dosso!

A completare la line-up ci sono i Confine, che porteranno il loro punk hardcore sporco di grind, thrash e blasfemia dalle paludi venete, all’insegna delle sigarette e del disimpegno.

Biglietti

Ingresso "1 euro può bastare"

Informazioni

Canali ufficiali del festival:

